Yeni Özellik Geldi: ChatGPT'yi Artık Daha Neşeli Yapabilirsiniz!

Popüler yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT, son dönemlerde önemli güncellemelerle adından söz ettiriyor. Kısa süre önce GPT-5.2 modeli tanıtılırken, uygun fiyatlı Go abonelik planı da Türkiye’de kullanıma sunuldu. Şimdi ise OpenAI, kullanıcıların ChatGPT’nin yanıtlarını kendi tercihleri doğrultusunda özelleştirebilmesi için yeni bir özelliği daha aktif hale getirdi. İşte detaylar…

ChatGPT'nin Karakteristik Özelliklerini Özelleştirebilmek İçin Yeni Seçenekler Sunuldu

OpenAI, resmi X hesabından yaptığı açıklamada kullanıcıların ChatGPT'nin karakteristik özelliklerini değiştirebilmesi için yeni seçenekler eklendiğini duyurdu. Buna göre kullanıcılar, kişiselleştirme ayarları üzerinden artık samimi, neşeli, başlıklar & listeler ve emoji seçeneklerini ayarlayarak oluşturulan mesajları şekillendirebilir. Her bir seçenek için ise az, varsayılan veya daha fazla tercihleri arasından seçim yapmak mümkün.

Örneğin Emoji seçeneğini “az” olarak ayarlarsanız sohbet botu hiç emoji kullanmayacaktır. Başlıklar & Listeler seçeneğini ise “daha fazla” olarak seçerseniz yanıt oluşturulurken sıkça başlıklar ve listelerden yararlanacaktır.

You can now adjust specific characteristics in ChatGPT, like warmth, enthusiasm, and emoji use.



Now available in your "Personalization" settings. pic.twitter.com/7WSkOQVTKU — OpenAI (@OpenAI) December 19, 2025

Şirket bu yeniliği GPT-5.2 modelinin konuşma tonu nedeniyle artan şikâyetlerin ardından kullanıma sundu. Zira kullanıcıların büyük çoğunluğu ChatGPT’yi kaba ve alaycı bulmuştu. Görünüşe göre OpenAI bu geri bildirimleri dikkate alarak söz konusu özelliği yayınladı.

ChatGPT Kişiliği Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle ChatGPT uygulamasına giriş yapın. Ekranın sol tarafında bulunan ve geçmiş sohbetlerinizi gösteren menüyü açın. Alt kısımda yer alan profil simgenize dokunun. Açılan seçenekler arasından “Kişiselleştirme” seçeneğine tıklayın. Karakteristik özellikler başlığı altından dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni ChatGPT özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.