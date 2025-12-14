OpenAI CEO'su Açıkladı: Oğlunu ChatGPT İle Büyütüyor!

Son yıllarda teknoloji dünyasında yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte yapay zekâ, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Artık pek çok kişi bilgi almak, fikir üretmek ya da sorunlarına çözüm bulmak için ChatGPT ve Gemini gibi sohbet botlarına başvuruyor. Bu dönüşümün arkasında ise Google, Microsoft, Nvidia ve OpenAI gibi küresel teknoloji devleri yer alıyor.

Bugün ise en iyi yapay zekâ araçları arasında gösterilen ChatGPT'nin arkasındaki OpenAI’nin CEO’su Sam Altman’dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Özel hayatına dair değerlendirmeler yapan Altman, ChatGPT’yi ne kadar aktif kullandığını ifade etti. İşte ayrıntılar...

Sam Altman, Babalık Konusunda ChatGPT'den Destek Alıyor

Altman, kısa süre önce konuk olduğu The Tonight Show programında yapay zekâyı sadece iş hayatında değil, günlük yaşamının önemli bir parçası olarak kullandığını dile getirdi.

Yeni doğan oğlunu büyütürken ChatGPT’ye sık sık başvurduğunu belirten Altman, özellikle ebeveynlikle ilgili yaşadığı küçük endişelerde yapay zekâdan aldığı yanıtların kendisini rahatlattığını söyledi. Bebeğinin davranışları ve gelişim süreciyle ilgili merak ettiği pek çok konuyu da doğrudan ChatGPT’ye danıştığını ifade etti.

Aslına bakacak olursak Altman’ın bu yaptıkları pek de yabancı gelmiyor. Öyle ki günümüzde ChatGPT’yi yalnızca bilgi almak için değil, psikolojik olarak rahatlamak, kararsız kaldığı konularda fikir edinmek ve günlük hayatta daha doğru adımlar atabilmek için kullanan kişi sayısı giderek artıyor.

Ancak Altman’ın bu açıklamaları bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Çünkü kendisi daha önce insanların ChatGPT’ye gereğinden fazla güvendiğini ve sohbet botunun zaman zaman hatalı bilgiler üretebildiğini açıkça kabul etmişti. Bu nedenle son söyledikleri insanlarda kafa karışıklığı yarattı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.