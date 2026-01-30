ChatGPT'nin Geliştiricisinden X'e Rakip! Kolay Girilemeyecek

OpenAI, kendi sosyal medya platformunun üzerinde çalışıyor. X'in karşısında rakip olarak konumlandırılması beklenen yeni platformun Elon Musk'ın platformuna göre önemli bir farkı olacak. Burada yer alan içerikleri görmek ve paylaşımda bulunup diğer kullanıcıların gönderileri ile etkileşim kurmak için bir doğrulama sürecinden geçmeniz gerekecek.

OpenAI'ın Sosyal Medya Platformu Nasıl Olacak?

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, CEO Sam Altman'ın uzun bir zamandan beri yakındığı sorunlardan birini ele alacak sosyal medya platformu geliştirecek. Altman, X'te (eski adıyla Twitter) yer alan bot hesapların çok fazla olması ve yapay zeka ile oluşturulan içerik sayısında büyük artış meydana gelmesinden şikâyet ediyordu.

Şirket, yeni platformda tam da bu sorunlara çözüm olarak Apple'ın Face ID teknolojisi ya da Altman'ın diğer şirketi World'ün Orb isimli iris tarayıcı cihazını kullanabileceği biyometrik kimlik doğrulama sistemini zorunlu tutacak. Kullanıcıların gerçek bir insan olduğunu kanıtlaması için biyometrik verilerini paylaşması gerekecek.

Aktarılan bilgilere göre şirketin projesi 10 kişiden daha az bir ekip tarafından yönetiliyor. Kullanıcıların Sora ya da ChatGPT gibi araçları kullanarak doğrudan uygulama içinde video veya görsel oluşturabileceği söyleniyor. Bu tür araçların X'in kullanılmasının ana sebeplerinden biri olduğunu göz önünde bulunduracak olursak sunulması çok olası görünüyor.

Ne var ki yeni sosyal medya platformunun önünde şu anda milyarlarca kullanıcısı olan Instagram ve TikTok gibi rakipler de bulunuyor. Kaldı ki platforma girmek için biyometrik verilerin paylaşılmasının şart koşulması da önemli bir dezavantaj oluşturuyor. Ayrıca bu tür yöntemlerin bot hesapları temizlemede etkili olup olmayacağı da kesin değil.