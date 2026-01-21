Telefonların Devri Bitiyor mu? ChatGPT Sahibinden Yapay Zekalı Kulaklık Geliyor!

Hemen hemen hepimizin ilk olarak ChatGPT ile tanıdığı OpenAI, uzun bir süredir yapay zeka alanındaki çalışmalarını fiziksel bir ürünle taçlandırmak istiyor. Bu amaç doğrultusunda Apple'ın eski tasarımcılarıyla birlikte çalışan şirket, teknoloji dünyasında akıllı telefon devrini kapatıp yeni bir çağ başlatmayı hedefliyor.

Gelen son bilgiler OpenAI'ın bu hayali gerçeğe dönüştürmek üzere olduğunu gösteriyor. İddialara göre şirket yapay zeka destekli kulaklık projesi için yürüttüğü çalışmalarda epey yol kaydetmiş durumda. Gelin bu ilginç donanım projesinin detaylarına hep birlikte bakalım.

OpenAI'ın Yapay Zeka Destekli Kulaklığı Neler Sunacak?

Söylentilere göre OpenAI'ın ilk donanım ürünü herkesin beklediğinin aksine bir akıllı telefon veya gözlük formunda olmayacak. Şirket bunun yerine kullanıcı alışkanlıklarına çok daha uygun olan ve kullanım kolaylığıyla öne çıkan bir kulaklık üzerinde çalışıyor.

Öte yandan "Sweet Pea" kod adıyla geliştirilen cihazın standart kablosuz kulaklıklardan tasarım olarak ayrışacağı, ancak taşınabilirlikten ödün vermeyeceği de konuşuluyor. Bununla birlikte herhangi bir dijital ekrana sahip olmayan ürünün tamamen sesli etkileşim üzerine kurulu olacağı da bildiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklamalarda bulunan OpenAI CEO'su Sam Altman, geliştirdikleri cihazın iPhone veya diğer akıllı telefonlara göre çok daha huzurlu ve sakin bir deneyim sunacağını ifade etti. Bu bağlamda ürünün özellikle dijital sağlığı önemseyen ve ekran bağımlılığını azaltan bir asistan rolünde geliştirildiği tahmin ediliyor.

Son olarak yapay zeka tarafına değinelim. Sızdırılan raporlara göre cihaz OpenAI'ın ChatGPT, Sora ve Atlas gibi yapay zeka araçlarına bulut tabanlı işlemler yerine doğrudan sahip olduğu güçlü işlemcisi üzerinden erişebilecek. Bu sayede yapay zeka tabanlı görevler daha kısa sürelerde ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilebilecek?

Ne Zaman Tanıtılacak?

OpenAI Küresel İlişkiler Başkanı Chris Lehane, Davos'ta düzenlenen bir panelde şirketin yapay zeka destekli kulaklık ürününü 2026'nın ikinci yarısında duyuracağını ve hemen akabinde piyasaya süreceğini açıkladı.

Cihazın Foxconn veya Luxshare gibi teknoloji devleri tarafından üretilmesi bekleniyor. İlk yıl için hedeflenen satış rakamı ise şimdiden 40 ila 50 milyon adet gibi iddialı bir seviyede.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI'ın yapay zeka destekli kulaklık projesi günümüz akıllı telefonlarının sonunu getirebilir mi? Yorumlarda buluşalım.