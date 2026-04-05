7000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! AMOLED Ekran, 6 GB RAM ve Dahası

OPPO'nun yeni telefonu F33'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda F33'ün özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO F33'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,5 inç civarı

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 7000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69K

OPPO F33'ün Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Diğer arka kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil. Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Serinin önceki modelinde 50 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel ön kamera mevcut.

OPPO F33'ün Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO F33, 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon, bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Serinin bir önceki modeli OPPO F31'de de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

OPPO F33'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,5 inç civarında bir büyüklüğe sahip olacak. Cihaz ayrıca AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OPPO F31'de 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 1400 nit maksimum parlaklık yer alıyor.

F31'in ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefond 1400 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebiliyor. Yüksek yenileme hızı ise telefonun akıcı ekran deneyimi sunmasını sağlıyor.

OPPO F33 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO F33'ün nisan ayının üçüncü haftasında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OPPO F31, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

OPPO F33 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak F31 satılmıyor. Dolayısıyla F33'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklamanın yapılmadığının altını çizelim.

OPPO F33'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO F33'ün 270 dolar (12 bin TL) ile 378 dolar (16 bin TL) arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 24 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OPPO F33, iddia edildiği gibi uygun fiyata dev batarya, yüksek şarj hızı ve diğer dikkat çekici özellikleri sunarsa yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalabileceğini düşünüyorum. Telefonda hangi işlemcinin yer alacağı henüz belli değil ancak F31'in Dimensity 6300 işlemcisi göz önünde bulundurulduğunda mobil oyunlar için yeterli bir performans elde edileceğini söyleyebilirim.

Fikir vermesi açısından Dimensity 6300'ün oyun testlerinden birkaç örnek vereyim. Bu işlemci Call of Duty Mobile'ı ortalama 40 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 90 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada suya dayanıklılığın da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Örneğin dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başlarsa "telefonum su geçirecek mi" diye endişe edilmesine gerek kalmayacak.