OLED Ekranlı Find N6, Herkesin Seveceği Bir Özellikle Geliyor

OPPO'nun Find N6 isimli yeni katlanabilir telefonu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Find N6'nın yeni bir özelliği ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre telefon, kalem desteği ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca OLED ekran ve 200 megapiksel kamera dahil olmak üzer ebirçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Find N6, Kalem Desteğine Sahip Olacak

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find N6, yapay zeka destekli kalem ile uyumlu olacak. Kullanıcılar, bu kalem desteği sayesinde akıllı telefon üzerinden hızlıca not alabilecek, geniş ekran üzerinde etkileyici çizimler yapabilecek, belgelerin herhangi bir kısmına doğrudan işaret ekleyebilecek. Tüm bunlar, verimliliği üst seviyeye taşıyacak.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 8,12 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İkinci Ekran Boyutu: 6,62 inç

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 200 MP + 2 MP multispektral lens

Ön Kamera: 20 MP

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 1 TB'a kadar

Batarya: 6.000 mAh

Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

İddiaya göre Find N6'da Qualcomm'un çok güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. OPPO Find N5'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel, 50 megapiksel ve 200 megapiksel çözünürlüklerinde kamera yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca 2 megapiksel çözünürlüğünde multispektral lens de bulunacak. Telefonun ön kamerası 20 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

Katlanabilir telefonun ekranı 8,12 inç büyüklüğünde olacak. ind N6, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar seçenekler göreceğiz.