OPPO'nun 200 MP Kameralı Katlanabilir Telefonu Yolda! OLED Ekranı Var
OPPO Find N6'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Peki, güçlü donanıma sahip katlanabilir telefon neler sunacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO Find N6'da 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve periskop telefoto kamera bulunacak.
- Katlanabilir telefon, multispektral sensör içeren Danxia renk modülüne sahip olacak.
- Bu renk modülü, video ve fotoğraflarda renk doğruluğunu arttıracak.
OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu Find N6'ya dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Find N6'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre katlanabilir telefon, yüksek çözünürlüklü kameralar ile birlikte gelecek. Android telefonda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci de bulunacak.
OPPO Find N6'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?
Paylaşılan bilgilere göre OPPO Find N6'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve periskop telefoto kamera bulunacak. Optik yakınlaştırma özelliğini içeren bu periskop telefoto kameranın çözünürlüğü henüz belli değil.
Find N6'nın kamera sistemi, Hasselblad iş birliği ile geliştiriliyor. Katlanabilir telefonun kamera tarafında Danxia renk modülü de yer alacak. Multispektral sensör içeren bu modül, video ve fotoğraflarda renk doğruluğunu arttıracak. Böylece çok doğal ve kaliteli görüntüler elde edilecek.
OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ön Kamera: 20 MP
- Ana Kamera: 200 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP
- Üçüncü Kamera: Periskop telefoto kamera
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 1 TB'a kadar
- Batarya: 6.000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Ekran Boyutu: 8,12 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2K
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi. OLED
- İkinci Ekran Boyutu: 6,62 inç
- Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16
Katlanabilir telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu güçlü işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find N5'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite mevcut.
OPPO Find N6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?
OPPO Find N5 şu anda 85 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Find N6'nın Find N5'e kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 90 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.
OPPO Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?
En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan OPPO Find N6'nın mart ayında tanıtılması bekleniyor. Güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Find N5, geçtiğimiz yılın şubat ayında tanıtılmıştı.