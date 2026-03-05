Xiaomi'den Yeni Telefon Geliyor! Güçlü İşlemci ve Dahası

Xiaomi yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Xiaomi 17T isimli akıllı telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon önümüzdeki aylarda tanıtılacak. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T'nin nisan ayının sonuna doğru veya mayıs ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Xiaomi 15T serisi Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla serinin yeni modeli Xiaomi 17T'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 17T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T şu anda 36 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17T'nin Xiaomi 15T'den daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 40 bin TL civarı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Hızlı Şarj: 67W

Batarya: 6500 mAh

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

Ana Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 32 MP

Xiaomi 17T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre Xiaomi'nin yeni akıllı telefonunda MediaTek Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Xiaomi 15T'de ise MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8400 Ultra tercih edilmişti. Bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Dimensity 8500'ün Dimensity 8400 Ultra'ya kıyasla daha güçlü bir işlemci olduğunu belirtelim.

Xiaomi 17T'nin Kamerası Nasıl Olacak?

Akılı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydedebilecek.

Xiaomi 17T'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi 17T, 6500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde akıllı telefon uzun pil ömrü sunacak. Akıllı telefon ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Xiaomi 15T'de ise 5500 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği mevcut.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikler göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T'nin kendi segmentinde oldukça iddialı bir telefon olacağını düşünüyorum. Telefon güçlü işlemcisi sayesinde PUBG Mobile, Genshin Impact ve League of Legends: Wild Rift dahil olmak üzere popüler pek çok oyun için yeterli performans sunacağını söyleyebilirim. Ayrıca dev batarya sayesinde telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.