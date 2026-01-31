16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Geliyor! 120Hz OLED Ekrana Sahip

OPPO, Find N6 isimli yeni bir katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde TDRA sertifikası alan Find N6'nın renk seçenekleri ortaya çıktı. İki farklı renk seçeneği ile birlikte geleceği iddia edilen telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca 16 GB RAM seçeneği de sunacak.

OPPO Find N6'nın Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu Find N6, turuncu ve titanyum olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find N5'te ise siyah, beyaz ve mor renk seçenekleri bulunuyor.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Ekran Boyutu: 8,12 inç

8,12 inç Ekran Teknolojisi. OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K İkinci Ekran Boyutu: 6,62 inç

6,62 inç Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 200 MP + 2 MP multispektral lens

50 MP + 50 MP + 200 MP + 2 MP multispektral lens Hızlı Şarj: 80W

80W Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

İddiaya göre telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. OPPO Find N5'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Telefonun ekranı 8,12 inç büyüklüğünde olacak. Find N5, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekran ise 6,62 inç büyüklüğünde olacak. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek telefonda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunacak.

Depolama tarafında 1 TB'a kadar seçenekleri yer alacak. Katlanabilir telefon 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Find N5 ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf edilmesini sağlayacak. Telefonun ön kamerası ise 20 megapiksel çözünürlüğünde olacak.