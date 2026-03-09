OPPO'dan Çok Güçlü Katlanabilir Telefon Geliyor! Tarih Verildi

OPPO Find N6'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda katlanabilir telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak cihaz çok yakında tanıtılacak. Telefonda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

OPPO Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip OPPO Find N6, 17 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber katlanabilir telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Türkiye'de Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla serinin yeni modeli Find N6'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 8,12 inç

8,12 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 2K+

2K+ Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Boyutu: 6,62 inç

6,62 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1140 x 2616 piksel

1140 x 2616 piksel İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Parlaklık: 3600 nit

3600 nit Ön Kamera: 20 MP

20 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP (f/1.8)

200 MP (f/1.8) Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.7)

50 MP (f/2.7) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50MP (f/2.0)

50MP (f/2.0) Suya ve Toza Dayanıklılık: IP56, IP58 ve IP59 sertifikaları

IP56, IP58 ve IP59 sertifikaları Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

80W kablolu, 50W kablosuz Batarya: 6.000 mAh

OPPO Find N6'nın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefonun ana ekranı 8,12 inç büyüklüğünde olacak. Bu ekran, 2K+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6,62 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise 1140 x 2616 piksel çözünürlük, 3600 nit maksimum parlaklı kve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.

OPPO Find N6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Find N6, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yüksek batarya kapasitesi, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 80W hızlı şarj özelliği sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find N5'te ise 5.600 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OPPO Find N6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu işlemci sayesinde PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Black Desert Mobile dahil olmak üzere çok saıyda oyun sorunsuz oynanabiliyor.

OPPO Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find N6'nın mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla serinin yeni modeli Find N6'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Katlanabilir telefon turuncu, gri ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.

OPPO Find N6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find N5 şu anda 97 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Find N6'nın Find N5'e kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 100 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OPPO Find N6'nın hem şık tasarımıyla hem de güçlü donanımıyla en iyi katlanabilir telefonlardan biri olacağını düşnüüyorum. Güçlü işlemci sayesinde hem günlük kullanımda hem de yüksek grafik kalitesine sahip oyunlarda herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. 200 megapiksel kamera ise çok kaliteli ve net fotoğraflar çekilmesini sağlayacaktır.