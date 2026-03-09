OnePlus'ın 165Hz Ekranlı Amiral Gemisi Yolda! 16 GB RAM ve Dahası

OnePlus 15T'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimzi günlerde Geekbench puanları ortaya çıkan OnePlus 15T'nin yeni bir görüntüsü paylaşıldı. Bununla beraber telefonun renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip telefonda iki farklı renk seçeneği bulunacak.

OnePlus 15T'nin Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Paylaşılan görsele göre OnePlus 15T, kahverengi ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca OnePlus logosu bulunacak.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB

256 GB / 512 GB / 1TB Ana Kamera: 50 MP Sony Lytia 700 (OIS destekli)

50 MP Sony Lytia 700 (OIS destekli) Telefoto Kamera: 50 MP Samsung ISOCELL JN5 (f/2.8 diyafram açıklığı)

50 MP Samsung ISOCELL JN5 (f/2.8 diyafram açıklığı) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7500 mAh

7500 mAh Hızlı Şarj: 100W

OnePlus 15T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

OnePlus 15T gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda PUBG Mobile ve Genshin Impact dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

OnePlus 15T'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu 7500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

OnePlus 15T'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Amiral gemisinin ekranı 6,31 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Serinin bir önceki modeli olan OnePlus 13T'de ise 6,32 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

OnePlus 15T Ne Zaman Çıkacak?

OnePlus 15T'nin 2026 yılının mart ayının sonuna doğru tanıtılacağı söyleniyor. Türkiye'de OnePlus marka birçok telefon şu anda satılıyor ancak OnePlus 13T satılmıyor. Dolayısıyla OnePlus 15T'nin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OnePlus 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 13T için 3 bin 399 yuan (21 bin 744 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus 15T'nin önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini fiyatı ise 3 bin 600 yuan (23 bin 29 TL) civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan görsellere göre OnePlus 15T'nin renk seçenekleri ve şık tasarımıyla da dikkatleri üzerinde toplayacağını düşünüyorum. Özellikle yeşil renk seçeneğini çok beğendiğimi söyleyebilirim. Telefon bunların yanı sıra güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de üst düzey bir deneyim sunacak.