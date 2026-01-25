Oppo Find N6 Katlanabilir Telefonlara Olan Bakış Açınızı Değiştirecek!

Katlanabilir akıllı telefon pazarı 2026 yılında heyecan verici yeni ürünlere ev sahipliği yapacak. Pek çok teknolojisever gözünü ilk katlanabilir iPhone'a ve yeni Galaxy Z Fold 8 modellerine çevirmişken yılın ilk hamlelerinden biri Oppo cephesinden gelecek.

Uzun bir süredir sızıntı ve söylentilerle gündeme gelen Oppo Find N6'nın tanıtım tarihi ve özellikleri de nihayet ortaya çıktı. Görünen o ki yeni cihaz henüz katlanabilir telefonlara ısınamayan kullanıcıların fikrini değiştirebilir. İşte detaylar!

Oppo Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Geçtiğimiz haftalarda yeni katlanabilir telefonun ocak ayı içerisinde tanıtılacağı iddia edilmişti. Ancak güvenilir kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre Oppo Find N6 Çin'deki Bahar Şenliği'nin hemen ardından sahneye çıkacak. Bu bağlamda cihazın şubat ayının sonu veya mart ayının başında tanıtılacağı öne sürülüyor.

İlk etapta yalnızca Çin'de piyasaya sürülmesi planlanan telefonun küresel lansmanı için fazla beklemeyeceğiz. Zira şimdiden TDRA, TUV ve IMDA gibi önemli küresel sertifikasyon süreçlerini tamamlayan Find N6'nın yılın ilk çeyreği bitmeden global pazarda da satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan yeni cihazın en büyük rakibi Honor’un mart ayının başında tanıtacağı Magic V6 modeli olacak. Aynı Snapdragon işlemcisinden güç alması beklenen telefonların benzer üst düzey özellikleriyle kullanıcıların kafasını karıştıracağı konuşuluyor.

Oppo Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İç Ekran: 8.12 inç LTPO OLED, 2K çözünürlük

8.12 inç LTPO OLED, 2K çözünürlük Dış Ekran: 6.62 inç OLED kapak ekranı

6.62 inç OLED kapak ekranı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB seçenekleri

12 GB / 16 GB seçenekleri Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı lens + 200 MP telefoto sensör

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı lens + 200 MP telefoto sensör Ön Kamera: Hem iç hem dış ekranda 20 MP kamera

Hem iç hem dış ekranda 20 MP kamera Batarya: 6.000 mAh kapasite

6.000 mAh kapasite Şarj Gücü: 80W kablolu hızlı şarj

80W kablolu hızlı şarj Ağırlık: Yaklaşık 225 gram

Yaklaşık 225 gram Diğer Özellikler: eSIM desteği, uydu bağlantısı, manyetik aksesuar desteği, AI destekli stylus kalem

eSIM desteği, uydu bağlantısı, manyetik aksesuar desteği, AI destekli stylus kalem Renk Seçenekleri: Orijinal Titanyum, Derin Siyah, Altın Turuncu

Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon açıldığında 8.12 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüklü devasa bir LTPO OLED ekran ile bizleri karşılayacak. Dış yüzeyde ise 6.62 inçlik yine OLED teknolojisi bir kapak ekranı yer alacak. Yaklaşık 225 gram ağırlığında olması beklenen telefon Orijinal Titanyum, Derin Siyah ve Altın Turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Qualcomm'un en güncel amiral gemisi işlemcisi Snapdragpn 8 Elite Gen 5'ten güç alan yeni Find N6, güçlü yongasını 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı seçenekleriyle eşleştirecek. Hatırlayacağınız üzere cihazın selefi Oppo Find N5 sadece 256 ve 512 GB'lık hafıza seçenekleriyle satışa sunulmuştu.

Fotoğraf tutkunları için de oldukça iddialı olan model arka tarafta 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı ve tam 200 MP'lik bir telefoto sensörden oluşan üçlü bir kamera sistemi ile birlikte gelecek. Selfie çekimleri için ise hem iç hem de dış ekrana yerleştirilmiş 20 MP'lik kameralar görev yapacak.

Pil performansı kanadında ise Oppo Find N6 6.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya ve 80W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca eSIM desteği, uydu bağlantısı, manyetik aksesuar uyumluluğu ve yapay zeka destekli akıllı kalem gibi güncel teknolojiler de cihazın diğer sürprizleri arasında yer alıyor.

Peki siz yeni Oppo Find N6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni telefon katlanabilir iPhone'a rakip olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.