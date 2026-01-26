200 MP Kameralı Katlanabilir Telefon Geliyor! 16 GB RAM'e Sahip

OPPO Find N6 hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şarj hızı ortaya çıkan OPPO Find N6, bu kez bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Katlanabilir telefon dev batarya, yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO Find N6, Yeni Bir Sertifika Aldı

OPPO Find N6, CPH2765 model numarası ile beraber TDRA sertifika platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, katlanabilir telefonun Birleşik Arap Emirlikleri pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Katlanabilir telefonun Birleşik Arap Emirlikleri dışında hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Boyutu: 8,12 inç

8,12 inç Ekran Teknolojisi. OLED

OLED İkinci Ekran Boyutu: 6,62 inç

6,62 inç Hızlı Şarj: 80W

80W Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 200 MP + 2 MP multispektral lens

50 MP + 50 MP + 200 MP + 2 MP multispektral lens Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. OPPO Find N5'te ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite mevcut.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar seçenekler yer alacak. Akıllı telefonda 6.000 mah batarya kapasitesi bulunacak. Find N6 ise 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Katlanabilir telefonun ekranı 8,12 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. İkinci ekranın boyutu ise 6,62 inç büyüklüğünde olacak. Telefonun ön yüzeyinde 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.