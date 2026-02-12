OPPO'dan Çift 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

OPPO Find X9 Ultra'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımı sızdırılan OPPO Find X9 Ultra'nın bu kez batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre akıllı telefon, dev batarya ile birlikte gelecek. Amiral gemisi ayrıca çift 200 MP kamera ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Yeni amiral gemisi OPPO Find X9 Ultra'nın 7050 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek ve böylece akıllı telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu da genel akıllı telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Akıllı telefon 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X8 Ultra'da 6.100 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış gerçekleşecek.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find X8 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

Find X9 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9 Ultra'nın 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. OPPO Find X9 Pro şu anda Türkiye'de 89 bin 999 TL fiyat etiektiyle satılıyor. Dolayısıyla Find X9 Ultra da Türkiye'de 90 bin TL üzeri bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.