Çift 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Görüntüleri Ortaya Çıktı

OPPO Find X9 Ultra'nın tanıtılmasına çok az bir zaman kalmışken telefonla ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay tanıtım tarihi sızdırılan cihazın şimdi de görüntüleri sızdırıldı. Bununla birlikte telefonun nasıl bir tasarımla birlikte geleceğini ortaya çıktı.

OPPO Find X9 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

OPPO Find X9 Ultra'nın sızdırılan yeni görüntüsü, önceki modellerin aksine cihazın düz bir ekranla birlikte geleceğini gösteriyor. Cihazın sol tarafında özel bir düğme yer alıyor. Bunun yapay zeka ile ilgili olduğu düşünülüyor. Ayrıca telefona takılabilen 300 mm lens de yer alıyor. Bu, çok daha profesyonel bir yakınlaştırma yapma imkânı sağlıyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.8 inç

6.8 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera

200 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön tarafta ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

OPPO Find X9 Ultra, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find X8 Ultra'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi kullanılmıştı.

Cihaz, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile gelecek olan telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Cihaz, kullanıcıların karşısına 7.000 mAh batarya kapasitesi ile çıkacak. Bununla beraber 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.