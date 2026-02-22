OPPO'nun Çift 200 MP Kameralı Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO, Find X9 Ultra isimli yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Find X9 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefonda çift 200 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile birlikte gelecek. Android telefonda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi yer alacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X9 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak.

Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X8 Ultra'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera tercih edilmişti. Telefonun ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Find X9 Ultra'da 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bugüçlü işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find X8 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen telefonun ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefon ayrıca 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W kablolu hızlı şarj desteği ile gelecek.

OPPO Find X9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro şu anda Türkiye'de 89 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X9 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 90 bin TL üzeri bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9 Ultra'nın 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Şık tasarım ve güçlü donanıma sahip olan OPPO Find X8 Ultra, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.