OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X9 Ultra ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tasarımı ortaya çıkan OPPO Find X9 Ultra'nın bu kez renk seçenekleri sızdırıldı. Qualcomm'un en güçlü işlemcisi ile birlikte gelecek akıllı telefon, üç farklı renk seçeneği sunacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X9 Ultra, turuncu, siyah ve kahverengi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile beraber gelecek. Android telefonun arka yüzeyinde büyük daire şeklinde bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera konumlanacak. Modülün yanında bir adet LED flaş yer alacak. Amiral gemisinin sağ tarafında ses ve güç butonları bulunacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

OPPO Find X9 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find X8 Ultra'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Android telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Find X9 Ultra'nın ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip telefon AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.