120Hz Ekranlı Performans Canavarı Geliyor! 200 MP Kamerası Var

OPPO'nun merakla beklenen yeni amiral gemisi Find X9s hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OPPO Find X9s'in ekran özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüğe de sahip olacak.

OPPO Find X9s'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X9s'in ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. OPPO Find X8s'te 6,32 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

OPPO Find X9s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 200 MP

200 MP Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Güvenlik: Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/IP69

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.30 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.40 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find X9'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 9500 bulunuyor.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ekran altında 3D ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Telefonda ayrıca IP68/IP69 sertifikaları bulunacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Find X9s'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Periskop telefoto kamera, 3x optik yakınlaştırma yapabilecek. Ön kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil.

OPPO Find X9s Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9s'in 2026 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Yani akıllı telefon nisan, mayıs veya hazıran ayında duyurulabilir. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Şık bir tasarıma sahip olan OPPO Find X8s, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.