OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO, Find X9s Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Find X9s Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimesnity işlemci bulunacak. Telefon ayrıca dev batarya ve çift 200 MP kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Find X9s Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7.000 mAh üzeri

7.000 mAh üzeri Hızlı Şarj: 80W

80W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

OPPO Find X9s Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Find X9s Pro, 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzeridne 1.5K çözünürlük sunacak. Serinin diğer modeli olan OPPO Find X9'da ise 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3600 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı ve 3600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

OPPO Find X9s Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 9500 bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 4.1 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

OPPO Find X9s Pro'nun Kamera Özellikleir Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamear bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

OPPO Find X9s Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefonda 7.000 mAh'den daha yüksek bir batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X9 Pro'da 7.500 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OPPO Find X9s Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Find X9s Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Find X9 Pro, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9s Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9s Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X9s Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OPPO Find X9s Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro, 89 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X9s Pro'nun Find X9 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini vergili fiyatı 93 bin TL civarı olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Find X9s Pro'nun en iyi telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Telefon, güçlü işlemcisi sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek. Telefonun ayrıca 7000 mAh üzeri bir batarya kapaistesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece telefonu sık sık şarj etmemize gerek kalmayacak.

Find X9s Pro'nun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Şu anda kullandığım telefonda da bu özellik mevcut. Örneğin dışarıdayken yağmur yağmaya başladığında telefonun suya temas etmemesi için uğraşmama gerek kalmıyor.