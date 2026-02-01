Oppo'dan Fiyat Performans Canavarı Telefon Geliyor: İşlemcisi Belli Oldu!

Geçtiğimiz aylarda amiral gemisi Find X9 serisi ile sahneye çıkan Oppo, çok yakında giriş ve orta segmente hitap eden bir modeli piyasaya sürecek. Oppo K14x 5G isimli yeni telefon özellikle fiyat performans odaklı yapısıyla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Son olarak yeni cihazın işlemcisi ve fiyatı ortaya çıktı. Görünen o ki yaklaşan telefon selefi Oppo K13x 5G ile aynı yonga setinden güç alacak. İşte detaylar!

Oppo K14x 5G, MediaTek Dimensity 6300 İşlemcisi İle Birlikte Geliyor

Oppo cephesi henüz yeni telefonun teknik özelliklerini açıklamadı. Ancak kısa bir süre önce Hindistan merkezli yeni sızıntılar cihazın işlemcisini gün yüzüne çıkardı. Buna göre yeni K14x 5G, MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisiyle birlikte gelecek.

Söz konusu yonga seti geçtiğimiz yıl tanıtılan Oppo K13x 5G modelinde de kullanılmıştı. Buna bağlı olarak pek çok analist Oppo'nun yeni modelinde performans artışından daha çok kamera ve batarya gibi diğer alanlara odaklanacağını öne sürüyor.

Henüz tam olarak netleşme de cihazın 6,6 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızı sunan IPS LCD panele sahip olması bekleniyor. Ayrıca 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile piyasaya sürüleceği de gelen bilgiler arasında.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Aynı sızıntı kaynağına göre yeni Oppo K14x 5G Hindistan pazarında yaklaşık 15.000 INR'lik (yaklaşık 163 dolar) bir fiyat etiketine sahip olacak. Eğer cihaz gerçekten de böyle bir fiyatla satışa sunulursa piyasadaki pek çok giriş-orta seviye modelden daha uygun bir seçenek olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

Öte yandan yeni telefonun çıkış tarihi hakkında henüz netleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Ancak ortaya çıkan yeni sızıntılar doğrultusunda K14x 5G'in önümüzdeki aylarda satışa sunulacağı ve Poco M8 5G, Redmi Note 15 ve Lava Agni 4 gibi güçlü rakiplerle rekabet edeceği bildiriliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.