OPPO'nun OLED Ekranlı Telefonu Yolda! Kamerası Şaşırttı

OPPO, K15 Turbo ve K15 Turbo Pro modelleri üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte K15 Turbo Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı. Bununla birlikte ana kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı belli oldu. Telefon kameranın yanı sıra güçlü işlemci ve OLED ekranıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO K15 Turbo Pro'nun Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO K15 Turbo Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. OIS teknolojisini desteklemesi beklenen bu kamera, 4K çözünürlüğünde 30 FPS ve 60 FPS, 1080p çözünürlüğünde ise 30 FPS çözünürlüğünde video kaydı yapabilir. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO K15 Turbo Pro'nun Özellik Listesi

Ekran Boyutu: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Teknolojisi: LTPS OLED

LTPS OLED İ şlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s Ana Kamera: 50 MP

50 MP Video Kaydı: 4K / 1080p

Daha önceki sızıntılarda K15 Turbo Pro'da Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinin tercih edileceği iddia edilmişti. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre telefon gücünü MediaTek'in Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. Bu işlemcinin çekrideklerine ve hızına dair henüz herhangi bir bilgi mevcut değil.

Akıllı telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Telefonda OLED ekran teknolojisi bulunacak. OPPO K13 Turbo Pro'da ise 6,8 inç ekran büyüklüğü, 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit maksimum parlaklık yer alıyor. Dolayısıyla yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık değeri görebiliriz.

OPPO K15 Turbo Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K15 Turbo Pro'nun 2026 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Yani Android telefon nisan, mayıs veya hazıran ayında duyurulabilir. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, tasarımı, renk seçenekleri ve fiyat fiyatı belli olacak. Çok şık tasarıma sahip olan OPPO K13 Turbo serisi Temmuz 2025 tarihinde tanıtılmıştı.