Devasa Batarya, 3K Çözünürlük! OPPO'nun Çok Güçlü Tableti Yolda

OPPO’nun yakın zamanda tanıtacağı yeni amiral gemisi tableti Pad 5 Pro için geri sayım sürüyor. Özellikle yüksek kapasiteli bataryası ve akıllı kalem desteğiyle dikkat çekecek cihazla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki modelin bazı özellikleri gün yüzüne çıkti. Peki mevzubahis tablet, kullanıcılara neler sunacak? İşte beklenen OPPO Pad 5 Pro teknik özellikleri...

OPPO Pad 5 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 13,2 inç

Ekran Teknolojisi: 3K LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Snapdragon 8 Gen 5 Ultra

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB - LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB - UFS 4.1

Batarya: 12.200 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Ses: 8 hoparlörlü stereo sistem

Bağlantı: USB 3.0

Aksesuarlar: Dijital kalem ve yüzen klavye desteği

Renk Seçenekleri: Monet Moru, Şafak Altını, Mocha Kahve

Paylaşılan bilgilere göre OPPO Pad 5 Pro, 13,2 inç büyüklüğünde 3K çözünürlüklü LCD ekranla gelecek. Rakip modellerde OLED panel olduğu için LCD bu cihaza eksi yazsa da yüksek çözünürlük sayesinde oldukça net ve detaylı bir görüntü sunması bekleniyor.

Tabletin kalbinde Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci yer alacak ama bu yonga setinin saat hızı normalden biraz daha yüksek olacak. Bu nedenle Snapdragon 8 Gen 5 Ultra olarak da ifade ediliyor. Söz konusu işlemci şimdiye kadar birçok mobil cihaza güç verdi. Honor MagicPad 3 Pro da bunlardan biri. OPPO Pad 5 Pro'da da en iyi grafikli mobil oyunlarda yüksek FPS değerleri sunarak akıcı ve keyifli bir oyun deneyimi sunacak.

Öte taraftan tablet, bellek tarafında 8 GB / 12 GB / 16 GB RAM; depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleriyle gelecek. Bu sayede farklı bütçelere hitap eden opsiyonları sunulacak. Ayrıca 12.200 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun kullanım süresi vadedecek cihaz, 67W hızlı şarj desteği ile de kısa sürede şarj edilebilecek.

OPPO Pad 5 Pro'nun ön tarafında 8 MP özçekim kamerası bulunacak. Arka tarafında ise 13 MP ana kamera bizi karşılayacak. Çoğu üretici tablet modellerinde kamera performanslarına akıllı telefonlar kadar önem vermiyor. Bu nedenle bu çözünürlükler pek de şaşırtıcı değil.

8 hoparlörlü stereo sistem sayesinde oldukça etkileyici bir ses deneyimi sunacak. Bununla birlikte USB 3.0 bağlantı yuvası bulunacak ve cihaz, dijital kalem ile yüzen klavye desteğine sahip olacak. Dijital kalem, özellikle çizim yapma, not alma ve imza atma gibi işleri kolaylaştıracakken, yüzen klavye tablete manyetik olarak bağlanıp dizüstü benzeri kullanım imkânı sunacak.

OPPO Pad 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Mevcut bilgilere göre OPPO Pad 5 Pro, nisan ayında kullanıcılarla buluşacak. Ortada net bir tarih olmasa da önümüzde çok bir zaman kalmadığını söyleyebiliriz.

OPPO Pad 5 Pro Türkiye'ye Gelecek mi?

OPPO Pad 5 Pro’nun Türkiye’de piyasaya sürülme ihtimali düşük görünüyor. Marka önceki amiral gemisi tablet modelleri Pad 2 ve Pad 3 Pro’yu ülkemizde satışa sunmamış ve dünya genelinde de sınırlı sayıda ülkede satışa çıkarmıştı. Ayrıca OPPO, Türkiye’de daha çok Reno serisi telefonlar ve giriş-orta segment tabletlere odaklanmış durumda. Bu nedenle Pad 5 Pro’nun Türkiye’de satışa çıkması pek olası görünmüyor.

OPPO Pad 5 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Pad 5 Pro’nun başlangıç fiyatının 3 bin 299 yuan olacağı iddia ediliyor. Bu da yaklaşık 479 dolar / 21 bin 300 TL ediyor. Tabletin Türkiye’de satışa çıkma ihtimali düşük olsa da tahmini fiyat söyleyebiliriz. Eğer satılırsa döviz kuru ve vergiler nedeniyle fiyatın 25 bin TL’yi aşması muhtemel.

Editörün Yorumu

OPPO Pad 5 Pro, yüksek kapasiteli bataryası, güçlü işlemcisi ve 8 hoparlörlü stereo sistemiyle öne çıkacak gibi görünüyor. Dijital kalem ve yüzen klavye desteğiyle üretkenliği artırırken, geniş ekranıyla da etkileyici bir deneyimi sunacak. Şahsen tabletten beklentilerim oldukça yüksek. Keşke Türkiye'de de satılacak olsa.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? OPPO Pad 5 Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.