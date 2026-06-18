200 MP Kameralı Reno 16 Globale Geliyor! 120Hz AMOLED Ekranı Var

Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO Reno 16, 2026 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı. Yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Reno 16'nın global sürümüne dair önemli gelişme yaşandı. Duyuru ile birlikte Reno 16'nın global sürümün tanıtım tarihi belli oldu.

OPPO Reno 16 Global Pazara Ne Zaman Gelecek?

OPPO Reno 16'nın global sürümü 3 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte global sürümün tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Reno 15, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Reno 15, Reno 15 Pro, Find N5 ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. OPPO Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Reno 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 39 bin TL civarında fiyata satılıyor. Reno 16'nın önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 43 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

OPPO Reno 16'nın Global Sürümünde Kaç mAh Batarya Bulunacak?

İddiaya göre Reno 16'nın global sürümünde 6.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Çin sürümünde ise 6.700 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Bu durumda Çin sürümü, global sürümden daha uzun bir pil ömrü sunacak. Çin sürümü ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Reno 16'nın Çin sürümünün hızlı şarj teknolojisi göz önünde bulundurulduğunda global sürüm, 80W civarında şarj hızına sahip olabilir. Bu arada serinin bir önceki modeli Reno 15'te 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği mevcut. Reno 14'te ise 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

OPPO Reno 16'nın Global Sürümünde Hangi İşlemci Bulunacak?

Reno 16'nın global sürümünde Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi bulunacak. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu da pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. İşlemcide 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi, en popüler online FPS oyunlarından biri olan Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 82 FPS, battle royale türünün başarılı bir örneği PUBG Mobile'ı en yüksek ayarlarda ortalama 38 FPS, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS çalıştırıyor. Yani telefonda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Söz konusu işlemci daha önce vivo V70, vivo v60, Motorola Edge 70 ve Nothing Phone (4a) Pro dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Reno 16'nın Çin sürümünde ise Dimensity 8550 Super işlemcsiinin yer aldığını belirtelim. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor.

OPPO Reno 16'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit İşlemci: Dimensity 8550 Super (Çin) / Snapdragon 7 Gen 4 (Global)

Dimensity 8550 Super (Çin) / Snapdragon 7 Gen 4 (Global) RAM: Çin sürümü 12 GB / 16 GB, global sürümü 8 GB / 12 GB

Çin sürümü 12 GB / 16 GB, global sürümü 8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 1 TB

256 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.700 mAh (Çin) / 6.000 mAh (Global)

6.700 mAh (Çin) / 6.000 mAh (Global) Hızlı Şarj: 80W

80W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69K sertifikaları

IP68 ve IP69K sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Editörün Yorumu

Bir telefonda işlemci ve kameranın yanı sıra ekran özellikleri de oldukça önemli çünkü telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. Örneğin AMOLED ekran, IPS LCD'ye kıyasla çok daha canlı renkler sunuyor. Bu da hem film izlemeyi hem de oyun oynamayı daha keyifli hâle getiriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde edildiğini de belirteyim.

60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başlayabiliyor veya telefon yanlışlıkla su ile temas edebiliyor. Böyle durumlarda IP68 ve IP69K sertifikaları sayesinde "telefon su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.