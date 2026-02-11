Overwatch'tan Yıllar Sonra Büyük Başarı! Yeni Bir Rekor Kırdı

Bu zamana kadar çeşitli eleştiriler ile karşı karşıya kalan Overwatch 2'nin ismi, geçtiğimiz günlerde Overwatch olarak değiştirildi. Bu isim değişikliğinin ardından oyuncu sayısında da önemli bir artış yaşandı. Öyle ki çevrim içi tabanlı rekabetçi oyun, yıllar sonra rekor kırarak büyük bir başarının altına imza attı.

Overwatch'ın Oyuncu Sayısı Kaç Oldu?

Overwatch, 2023 yılının ağustos ayında PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için sunuldu. SteamDB'de yer alan bilgilere göre oyun, Steam'de 10 Şubat 2026 tarihinde 165 bin 651 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Oyun daha önce en fazla 75 bin eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı.

Yeni sezon ile birlikte gelen içerikler ve isim değişikliği sayesinde oyun kısa sürede rekor oyuncu sayısına ulaşmış olsa da bu durum oyuncuların genel memnuniyetini tam anlamıyla yansıtmıyor. Ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Overwatch'ın Steam'deki en son incelemeleri "karışık" durumda.

Overwatch Fragmanı

Overwatch Nasıl Bir Oyun?

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen Overwatch, çevrim içi tabanlı rekabetçi bir oyundur. 5'e 5 ve 6'ya 6 mücadelelere tanık olduğumuz yapımda çok sayıda karakter bulunuyor. Her karakterin kendine özgü yetenekleri bulunuyor. Dolayısıyla seçilen karaktelrer, maçlarda kritik bir rol oynuyor.

Tank sınıfında yer alan karakterler takımın ön saflarında kendini siper ederek hasarları üzerine çeker. Support sınıfındaki karakterler, takım arkadaşlarını iyileştirir ve güçlendirir. Damage sınıfında bulunan karakterler ise rakiplere etkili şekilde hasar vermeye çalışır. Bu rol dağılımı, takım içi iş birliğini oldukça önemli hâle getirir.

Overwatch Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i3 / AMD Phenom X3 8650

Intel Core i3 / AMD Phenom X3 8650 RAM: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 600 serisi / AMD Radeon HD 7000 serisi

NVIDIA GeForce GTX 600 serisi / AMD Radeon HD 7000 serisi DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan Overwatch en az 50 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar PC'de kapsamlı temizlik yaparak boş alanın kolayca artmasını sağlar.

Overwatch Önerilen Sistem Gereksinimleri