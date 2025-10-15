Doom Alternatifi Painkiller'ı Ücretsiz Oynama Fırsatı! [Video]

Anshar Studios tarafından geliştirilen Painkiller'ın demosu yayınlandı. PC oyuncuları için ücretsiz olarak sunulan demo sürüm, oyunun satışa sunulmadan önce oynanabilmesine imkân tanıyor. Böylece oyunun atmosferine, bölüm tasarımlarına ve oynanış mekaniğine detaylı olarak göz atma fırsatı elde ediliyor.

Painkiller Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Doom benzeri oyunlar arasında yer alan Painkiller'ın demo sürümü Steam üzerinden oyuncularla buluştu. Demo sürümü oynayabilmek için ilk olarak Steam'i ziyaret edin ve hesabınıza giriş yapın. Daha sonra "Painkiller Demo" sayfasını görüntüleyin ve "İndir" butonuna basın. Bu işlemin ardından indirme ve yükleme işlemleri gerçekleşecektir.

Painkiller Fragmanı

Painkiller Minimum Sistem Gereksinimleri

Sürüm 12 Depolama: 30 GB

Painkiller Önerilen Sistem Gereksinimleri

Sürüm 12 Depolama: 30 GB

Painkiller Nasıl Bir Oyun?

Doom benzeri oyunlar arasına katılmaya hazırlanan Painkiller, hızlı oynanışa sahip bir FPS oyunudur. Karşımıza çıkan iblisleri yok ederek ilerlediğimiz oyunda tek oyunculu modun yanı sıra en fazla üç oyuncuya kadar destekleyen çevrim içi eşli mod da yer alacak. Kaliteli grafiklere sahip oyunda Painkiller serisindeki klasik silahların yanı sıra yeni silahlar da bulunacak.

Painkiller Çıkış Tarihi

Yayıncılığını 3D Realms'in üstlendiği Painkiller, 21 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak. Anshar Studios'un yeni oyununu şu anda Steam ve konsollar üzerinden ön sipariş verebillirsiniz. Steam'de Painkiller'ın standart sürümü 28,89 dolar (1.208 TL), deluxe sürümü ise 36,09 dolara (1.509 TL) satılıyor.

PlayStation mağazasında oyunun standart sürümü için 1.749 TL, deluxe sürümü için 2.149 TL fiyat etiketi belirlendi. Xbox mağazasında oyunun standart sürümü 1.400 TL, deluxe sürümü ise 1.750 TL fiyat etiketine sahip.