Paint'e Sizi Çocukluğunuza Götürecek Özellik Geliyor

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına yönelik yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, işletim sisteminin artık olmazsa olmazlarının biri hâline gelen Paint için boyama kitabı özelliği getiriyor. Bu özellik, çok sayıda kullanıcının çocukluğuna geri dönmesine neden olacak gibi görünüyor.

Paint İçin Boyama Kitabı Özelliği Test Ediliyor

Microsoft, Windows Insider kullanıcıları ile yeni bir özellik test etmeye başladı. Son birkaç yıl içinde Paint uygulamasına pek çok yapay zeka destekli özellik getiren şirket, şimdi de bunların arasına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Şu anda sadece belirli sayıda kullanıcının erişebildiği özellik, çocuklar için boyama kitapları oluşturmayı mümkün hâle getirecek.

Bu özellik, "bir pencerenin önünde oturan kedi" gibi bir prompt (metin istemi) girdikten sonra çocukların içini istediği renkleri kullanarak boyayabileceği bir görsel elde etmenizi mümkün hâle getirecek. Bunu fiziksel bir kopyasını elde etmek yerine doğrudan Paint üzerinden boyamak da mümkün olacak.

Boyama kitabı özelliği, Paint'in boya kovası aracını kullanırken rengin ne kadar alana yayılacağını da belirlemenize imkân tanıyacak. Bu, renklerin çizgi dışına taşmasını engellemek veya daha etkileyici gölgelendirmeler yapmak için son derece kullanışlı bir seçenek olacak. Bu arada Windows 11'deki Paint'e gelen bu özellik şimdilik yalnızca Copilot+ PC'lere özel tutuluyor. Ayrıca Microsoft hesabı ile giriş yapmayı şart koşuyor.

Not Defteri'ne Yeni Özellikler Ekleniyor

Microsoft sadece Paint'e değil, Not Defteri'ne de yeni özellikler getiriyor. Yeniden yazma, özetleme ve benzeri yapay zeka destekli özellikleri beklerken cevabın tamamlanmasını beklemenize gerek kalmayacak. Metin oluşturulurken neler yazıldığını gerçek zamanlı olarak görebileceksiniz. Ayrıca markdown desteği de iyileştirildi. İç içe maddeler gibi yeni özellikler kullanılabilecek.