Fiyatıyla Dudak Uçuklatıyordu: Ünlü Yapay Zeka Aracı Şimdi Tamamen Bedava!

Yapay zeka alanının öne çıkan isimlerinden Perplexity, teknoloji tutkunlarını sevindirecek bir hamleye imza attı. Şirket, Perplexity Comet isimli yapay zeka destekli web tarayıcısını aylar süren beta sürecinin ardından ücretsiz olarak tüm kullanıcıların beğenisine sundu.

Şimdiye kadar aylık 200 dolar ( yaklaşık 8000 TL) karşılığında kullanılabilen yapay zeka tarayıcısı, pek çok kişinin internet deneyimi üst düzey bir seviyeye çıkaracak önemli özelliklere ev sahipliği yapıyor. Detaylar haberde.

Perplexity Comet Neler Sunuyor?

Comet'i diğer tarayıcılardan ayıran en büyük özellik her yeni sekmede yer alan yerleşik yapay zeka asistanı. Kullanıcılar, bu asistan sayesinde bir konuyu araştırırken, alışveriş yaparken veya e-postalarını yönetirken farklı sekmeler arasında boğulmaktan kurtuluyor.

ChatGPT gibi bir çalışma sistemine sahip olan bu asistan sayfaları özetleyebiliyor, sorulara doğrudan yanıt verebiliyor ve karmaşık görevleri tek bir komutla yerine getirebiliyor. Böylelikle klasik tarayıcılarda karşı karşıya kaldığımız çok sayıda arama yapma ve onlarca sekmeyi yönetme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Perplexity, Comet'i ilk olarak temmuz ayında sınırlı bir beta sürümüyle piyasaya sürmüştü. Şirketin açıklamasına göre o günden bu yana "milyonlarca" kişi yeni tarayıcıyı kullanmak için bekleme listesine kayıt oldu. Beta sürecinde Comet'i deneyimleme şansı bulan kullanıcıların bir günde Google Chrome gibi diğer tarayıcılara kıyasla 6 ila 18 kat daha fazla arama sorgusu gerçekleştirdiği bildiriliyor.

An itibariyle tüm internet kullanıcıları daha öncesinde ücretli üyelik kapsamında kullanılabilen yeni tarayıcıdan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Dileyen kişiler Perplexity'nin resmi web sayfası üzerinden Comet'in masaüstü sürümünü ücretsiz olarak indirebilirler.

Mobil Sürüm de Yolda

Yeni yapay zeka destekli tarayıcı şimdilik yalnızca masaüstü sürümü üzerinden kullanılabiliyor. Ancak firma, geçtiğimiz haftalarda iOS ve Android cihazları için Perplexity Comet'in mobil versiyonunu da tanıtarak yakında kullanıma sunulacağını açıkladı.

Yeni tarayıcının mobil versiyonu, masaüstünden farklı olarak ses teknolojisiyle entegre bir deneyim sunacak. Kullanıcılar bu sayede metinle aramanın yanı sıra Comet'in asistanına bağlanarak sesli sorgular da gerçekleştirecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz şimdiye kadar Comet'i deneyimleme şansı yakaladınız mı? Yorumlarda buluşalım.