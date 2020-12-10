Pfizer Aşısı Yaptıranlarda Alerjik Reaksiyonlar Görülüyor

Pfizer aşısı yaptıranlarda alerjik reaksiyonlar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Pfizer Koronavirüs aşısına onay veren kitlesel aşılamaya başlayan Birleşik Krallık, iki sağlık çalışanında alerjik reaksiyonlar görüldüğünü söylüyor. Alerjisi olan kişiler Koronavirüs aşısı yaptırmalı mı?

Birleşik Krallık'taki iki sağlık çalışanı Pfizer / BioNTech Koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra şiddetli bir alerjik reaksiyon yaşadı. Bunun üzerine halihazırda Birleşik Krallık'ta onaylanan Pfizer koronavirüs aşısına herkesin uygun olmayacağı düşüncesi ortaya atıldı. Alerji geçmişi olanların, aşı olup olmayacaklarına karar vermeden önce bazı önlemler almaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) geçtiğimiz gün aşı yaptırma konusunda kritik tavsiyelerde bulundu. Birleşik Krallık'taki sağlık yetkilileri, aşıyı yaptıran NHS çalışanlarından ikisinin "olumsuz tepki verdiğini" söyledi.

Pfizer aşısı yaptıranlarda alerjik reaksiyonlar yaşandı

Gizlilik nedeniyle isimleri gizlenen iki personel, bir adrenalin otoenjektörü kullanıyorlardı. Bu, adrenalin hormonunu yeterli sentezleyemeyen hastalarda kullanılan bir araç. NHS raporuna göre, iki üye Salı günü aşı olduktan sonra anafilaktoid reaksiyon gösterdi. Aynı gün içerisinde İngiltere'de Pfizer aşısı olan binlerce kişi vardı.

NHS Ulusal Tıbbi Direktörü Stephen Powis, alerjisi olan sağlık çalışanlarını örnek göstererek önemli bir alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilerin aşı olmamaları gerektiğini söyledi. Ayrıca Powis'in açıklamasına göre alerjik reaksiyona rağmen her iki çalışanın iyileştiği belirtildi.

Alerjisi olanlar Koronavirüs aşısı yaptırmamalı mı?

Anafilaktoid reaksiyonu veya ilaca karşı herhangi bir alerjisi olanların aşı almamaları gerektiği tavsiye eden direktör, aşılama işleminin sadece resüsitasyon (kalp masajı) önlemlerinin uygulandığı tesislerde yapılması gerektiğini de belirtti. Ayrıca aşı olacak bireylerin, aşıyı uygulayacak sağlık uzmanlarına alerjilerini söylemelerinin doğru olacağını ifade etti.

Pfizer ve BioNTech ise her vakayı ve nedenlerini daha iyi anlamak için araştırmacılarla birlikte çalıştıklarını söyledi. Bir Pfizer yöneticisi, ABD'deki son aşama denemelerinde katılımcılar arasında herhangi bir alerjik reaksiyon görülmediğini aktardı. Bu denemeler sırasında yaklaşık 44.000 kişinin iki doz aşı yaptırdığını belirtmekte fayda var.