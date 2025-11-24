Sosyal Medyayı Yıkan Yapay Zeka Photoshop'a Geldi

Google, kısa bir süre önce en yeni üretken yapay zeka modeli Nano Banana Pro'yu kullanıma sundu. Teknoloji devi, bu yeni modeli sadece kendi hizmetlerine getirmekle sınırlı kalmadı, işletmelerin ve ortakların da erişimine açtı. Adobe ve Google'ın ortaklığı doğrultusunda bu modeli artık Photoshop'ta da kullanmak mümkün.

Photoshop'a Nano Banana Pro Entegre Edildi

Adobe, Google'ın duyurusundan çok kısa bir süre sonra Photoshop ve Firefly'a Nano Banana Pro'yu entegre etti. Yeni görüntü oluşturma ve düzenleme modeli, önceki sürümden farklı olarak Gemini 2.5 ile değil, Google'ın en yeni yapay zeka modeli Gemini 3 modeli ile destekleniyor.

Grafik ve medya yazılımları söz konusu olduğunda ilk akıllara gelen isimlerden biri olan Adobe, Nano Banana'dan sonra getirdiği Nano Banana Pro modeli sayesinde kullanıcılara yapay zeka destekli görüntü düzenleme konusunda daha iyi bir deneyim sunuyor. Görüntülere artık daha net ve kolay okunabilen yazılar eklenebiliyor.

Bu modelin en önemli artılarından biri, 4K çözünürlükte yüksek kaliteli görüntüler oluşturma imkânı sunması. Aydınlatma ve kamera açısı gibi konularda da çok daha hassas ayarlamalar yapılabiliyor. Böylece görsel üzerinde neredeyse tamamen kontrol sahibi oluyorsunuz.

Yeni model, Photoshop'un üretken dolgu ya da diğer bir deyişle generative fill özelliği ile kullanılabiliyor. Kullanıcılar, sadece birkaç kelime girerek fotoğraf üzerinde belirli düzenlemeler yapabiliyor. Ayrıca sıfırdan yüksek çözünürlüklü görüntüler üretebiliyor veya mevcut bir görüntünün çeşitli versiyonlarını oluşturabiliyor. Örneğin gündüz çekilmiş bir fotoğrafı geceye çevirebiliyorsunuz.

Adobe, Nano Banana Pro'yu sadece Photoshop'a değil, çeşitli yapay zeka araçları içeren Firefly'a da getirdi. Firefly'ın yazıyı görsele çevirme özelliğinde artık model olarak Nano Banana Pro'yu seçebilirsiniz. Bu arada şirketin hizmetlerinin daha fazla kullanılmasını sağlamak adına Creative Cloud Pro ve Firefly aboneliklerine 1 Aralık'a kadar Nano Banana Pro dâhil bütün Firefly ve üçüncü taraf modellerle sınırsız görsel oluşturma imkânı sunmaya başladığını da belirtelim.