PlayStation 6'nın Ucuz Sürümü Yolda! Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı

Microsoft, rakiplerinden farklı bir strateji izleyerek 2020'de Xbox Series X ve Xbox Series S olmak üzere iki farklı konsolu birlikte satışa sunmuştu. Uygun fiyata konsol deneyimi yaşatan Series S çok sevilmişti. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Sony de PlayStation 6'nın uygun fiyatlı sürümünü çıkarmaya hazırlanıyor.

Ucuz PS6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Sony, PlayStation 6, PlayStation 6s ve PlayStation 6 el konsolu olmak üzere üç farklı model satışa sunacak. PlayStation 6s, 299 dolar (12.286 TL) ile 399 dolar (16.396 TL) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

PlayStation 6 ise 549 dolar (22.591 TL) ile 699 dolar (28.763 TL) arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Dolayısıyla PlayStation 6s, tıpkı Xbox Series S gibi uygun fiyata konsol oyunlarının oynanabilmesini sağlayacak. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Ucuz PS6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

PlayStation 6s'te Canis APU olarak bilinen özel bir çip bulunacak. İşlemci tarafında oyunlar için ayrılmış dört adet Zen 6c çekirdeği ve işletim sistemi için iki adet düşük güç tüketimli Zen 6 LP çekirdeği yer alacak. Bu Zen 6c çekirdeklerinin her birinin PS5'teki Zen 2 çekirdeklerinden yaklaşık iki kat daha fazla performansa sahip olduğu belirtiliyor.

Konsolun 24 GB ila 36 GB arasında bir LPDDR5X RAM miktarına sahip olacağı söyleniyor. Bu yüksek RAM miktarı, konsolun geliştiriciler için daha az kısıtlayıcı olmasını sağlayabilir. Grafik tarafında ise 16 adet RDNA 5 CU çekirdeği ile gelecek.

Her bir RDNA 5 biriminin PS5'teki RDNA 2 birimlerine kıyasla yüzde 60 oranında daha verimli olduğu belirtilse de toplam CU sayısının az olması nedeniyle ham rasterizasyon performansı PS5'in yaklaşık yüzde 75'i kadar olabilir.

Işın İzleme performansı, ucuz PS6s konsolunun en güçlü yönlerinden biri olacak. Konsolun Işın İzleme'de PS5'in 1.3 ila 2.6 katı daha iyi bir performans sunacak. Eğer bu ididalar doğruysa PlayStation 6s uygun fiyatlı bir konsol olmasına rağmen bir önceki neslin performansını aşmayı hedefleyen oldukça dengeli bir sistem olarak karşımıza çıkacak.