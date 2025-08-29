Amazon 842 TL'lik 3 Oyunu Bedava Dağıtıyor! Hemen Alın

Her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli vakit geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez üç farklı oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Amazon 3 Oyunu Ücretsiz Sunuyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector's Edition, Heroes of Loot 2 ve Fantasy Empires yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden ulaşabilirsiniz.

City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector's Edition Nasıl Bir Oyun?

City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector's Edition, gizli nesne bulma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda gizlenmiş belirli nesneleri bulmaya çalışıyoruz. Bu nesneler, oyundaki bulmacaları çözmek için büyük bir öneme sahip.

Do Games Limited tarafından geliştirilen yapım, gerilimli ve ürkütücü bir atmosfere sahip. Gizem, bulmaca ve dedektiflik ögelerini bir araya getiren oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Oyun 2023 yılının haziran ayında piyasaya sürüldü.

Heroes of Loot 2 Nasıl Bir Oyun?

Heroes of Loot 2, aksiyon RPG ve roguelike oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda savaşçı ve büyücü dahil farklı sınıflardan çeşitli kahramanlar bulunuyor. Her kahramanın kendine özgü yetenekleri ve oyun tarzı mevcut. Bu kahramanlardan birini seçip canavarlara karşı mücadele ediyoruz.

Oyun çok basit bir oynanışa sahip. Bu sayede oyunun kontrollerine kısa sürede alışabiliyoruz. Hızlı savaşlar, zindan keşfi ve karakter geliştirme mekaniklerini içeren oyun 2016 yılında piyasaya sürüldü.

Fantasy Empires Nasıl Bir Oyun?

1993 yılında piyasaya sürülen Fantasy Empires hem strateji hem de RPG ögelerini birleştiren bir oyundur. Başarılı yapımda elf ve ork gibi çeşitli ırklar bulunuyor. Her ırk kendine özgü birimlere ve özelliklere sahip. Ordumuzu bu farklı birimlerden oluşturabiliyoruz.

Amazon tarafından ücretsiz olarak sunulan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.