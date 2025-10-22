11.919 TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'tan Kaldırılacak

PlayStation Plus Extra ve Premium aboneliği çok sayıda oyuna erişim olanağı sunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki ay içerisinde yedi adet oyun PlayStation Plus'ın kütüphanesinden ayrılacak. Bunlar arasında Battlefield serisinin efsane oyunu da yer alıyor.

PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar (Kasım 2025)

Paylaşılan bilgilere göre 16 Kasım 2025 tarihinde PS Plus Extra ve Premium kütüphanelerinden yedi adet oyun kaldırılacak. Bunlar arasında Battlefield 5 öne çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen yapım, en iyi savaş oyunları arasında yer alıyor. DICE tarafından geliştirilen oyun 2018 yılının kasım ayında piyasaya sürüldü.

Menajerlik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Football Manager 2024 Console da PS Plus'tan ayrılacak. Sports Interactive tarafından geliştirilen oyunda futbol takımı yöneterek başarılar elde etmeye çalışıyoruz. Türkçe arayüz desteğine sahip yapım 2023 yılının kasım ayında çıktı.

Hyde tarafından geliştirilen Digimon Survive, anime oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği yapım, görsel roman ve taktiksel RPG karışımı bir deneyim sunuyor. Tek oyunculu moda sahip olan yapım 2022 yılının temmuz ayında satışa sunuldu.

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz, görsel roman ve macera türlerinde bir oyun. Neilo tarafından geliştirilen yapımda dedektifi kontrol ederek kanıt bulmaya ve ipuçlarını toplamaya çalışıyoruz. Yayıncılığını Arc System Works'ün üstlendiği yapım 2019 yılının temmuz ayında piyasaya sürüldü.

Like a Dragon Ishin, aksiyon macera ve beat 'em up türlerinde bir oyun. Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen yapımda samurayı kontrol ederek karşımıza çıkan düşmanları yok etmeye çalışıyoruz. Yayıncılığını Sega'nın üstlendiği oyun 2023 yılının şubat ayında çıktı. Oyunda tek oyunculu mod mevcut.