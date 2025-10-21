Popüler Oyunlarda %95'e Varan İndirim! GTA 5, RDR2 ve Dahası

Epic Games mağazasında "Cadılar Bayramı" indirimi başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda popüler oyunun fiyatında ciddi bir düşüş meydana geldi. Yüzde 95'e varan indirimlerden yararlanmak için acele etmeniz gerekiyor. Kampanya, 9 Kasım saat 19.00'da sona erecek. Bu tarihe kadar Epic Games Store'daki çoğu oyunu oldukça ucuza edinebilirsiniz.

Epic Games'te Cadılar Bayramı İndirimi Başladı

Suicide Squad: Kill the Justice League, Epic Games'in mağazasında yüzde 95 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 1.299 TL'den 64,95 TL'ye düştü. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen oyun, DC'nin en popüler karakterleri arasında yer alan Harley Quinn, Deadshot, Kral Köpek Balığı, Kaptan Bumerang ve Deadshot bulunuyor. Oyunda her karakterin kendine özgü yetenekleri bulunuyor. Farklı oynanış stilleri ile inanılmaz deneyim elde ediyorsunuz.

Red Dead Redemption 2, yüzde 75 indirimle beraber 2 bin 299 TL'den 574,75 TL'ye düştü. Rockstar Games'in popüler oyunu, sizi Vahşi Batı'ya götürüyor. 2019 yılında piyasaya sürülen oyunda birçok ödül avcısı bulunuyor ve bu acımasız koşullar altında hayatta kalabilmek için her zaman tetikte olmanız gerekiyor.

Grand Theft Auto V'in enhanced sürümü, yüzde 50 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, bin 49 TL'den 524,50 TL'ye düştü. Rockstar Games'in 2025 yılının Mart ayında piyasaya sürdüğü bu sürüm, oyunu çok daha gelişmiş bir görünüme sahip hâle getiriyor. Çoğu oyuncu, enhanced versiyonunu Los Santos'a bir kez daha dönme sebebi olarak görüyor.

Alan Wake 2, yüzde 70 oranında indirime girdi. 2010 yılında çıkan Alan Wake'in devamı niteliğindeki oyunun fiyatı, 912 TL'den 273,60 TL'ye düştü. 27 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülen oyun, korku ve bulmaca türlerini profesyonel bir şekilde harmanlayarak oyunculara gerilim dolu anlar yaşatıyor.

Hogwarts Legacy, yüzde 85 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı, 2 bin 99 TL'den 314,85 TL'ye düştü. Avalanche Software tarafından geliştirilen oyunda kendi karakterinizi istediğiniz gibi oluşturabiliyor, büyüler yapabiliyor ve kendi kaderinizi kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Açık dünya sunduğu için dilediğiniz gibi gezmekte özgür olduğunuzu da belirtelim.

Epic Games'te İndirime Giren Oyunlar

