Çarlık Rusya'nın son dönemlerini anlatan The Thaumaturge, mükemmel hikaye anlatımını göz alıcı grafiklerle birleştiren bir macera-RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

20. yüzyılda geçen The Thaumaturge, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz rol yapma oyunları arasında yerini alıyor. Kapsamlı hikayede yapacağınız zorlu seçimler, oyundaki gidişatınıza oldukça fazla etki edecektir. Sadece seçim yapmakla kalmayıp, aynı zamanda karakterinizi geliştirecek, taktiksel savaşlara katılacak ve yaratıklara karşı mücadele vereceksiniz.

Unreal Engine 5 ile geliştirilen bu oyun, ayrıntılı grafikleri içerisinde barındırıyor. Bu grafikler, oyunu daha da sürükleyici hale getiriyor ve oyunculara göz kamaştırıcı bir yapı sunuyor. Geliştiriciler, oyuncuların ayrıntılı ve güzel bir şekilde hazırlanmış dünyayı mükemmel hikaye anlatımıyla bağdaştırarak keşfetmesine olanak tanıyor.

Harita etrafında dolaşan salutor adlı yaratıklar, sadece Thaumaturge tarafından evcilleştirilebiliyor. Siz de bir Thaumaturge olduğunuza göre bu yaratıkları evcilleştirip yanınıza alabilirsiniz. Dünyayı keşfetmek ve hikayede ilerlemek için salutorların sahip olduğu benzersiz yetenekleri düşmanlarınıza karşı kullanabilirsiniz.

The Thaumaturge Oyununun Hikayesi

Rusya çarlığının yönetimi altında olan Varşova şehrinde, sık sık çatışmalar yaşanıyor. Şehir, farklı ırklardan ve inançlılardan oluşsa da her şeye rağmen işlek bir metropoldür. Babasının ölüm haberini alıp Varşova'ya dönen karakterimiz, çeşitli zorluklarla baş başa kalacak ve hayatını tekrardan yoluna koymaya çalışacak.

Aslında başka bir deyişle, Çarlık Rusya'nın devrilmeden önceki olaylarını doğa üstü olaylarla oyunculara aktarıyor. Tarihi olaylarla kurgusal yaratıkları harmanlayıp mükemmel bir hikaye ortaya koyan The Thaumaturge oyununda, yaratıkları evcilleştirme özelliğine sahip olan tek kişi sizsiniz. Şehirde dolaşan karanlık yaratıkları evcilleştirerek kendi avantajınız için kullanabilir ve diğer düşmanlarınızla savaşabilirsiniz.

The Thaumaturge İndir

The Thaumaturge, sıra tabanlı dövüş sistemini oyunculara sunuyor. Düşmanlarınıza karşı karakterinizin özelliklerini kullanmak yerine, evcilleştirdiğiniz salutorların darbelerini kullanabilirsiniz. Sıra tabanlı dövüşlerden hoşlanmayan oyuncular bile fazlasıyla zevk alacaktır.

Eğer siz de 120 yıl önceki Çarlık Rusya olaylarını tekrardan yaşamak ve yaratıklara hükmetmek istiyorsanız, The Thaumaturge indirebilirsiniz.

The Thaumaturge Sistem Gereksinimleri