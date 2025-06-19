9.644 TL Değerindeki 6 Oyun PlayStation Plus'tan Kaldırılacak

PlayStation Plus Extra ve Premium aboneliği çok sayıda oyuna erişim imkânı sağlıyor fakat bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Peki, 2025 yılının temmuz ayında PlayStation Plus'tan hangi oyunlar kaldırılacak?

Playstation Store'da alınan ekran görüntüsüne göre 15 Temmuz 2025 tarihinde PS Plus Extra ve Premium kütüphanelerinden altı adet oyun kaldırılacak. Bunlar arasında 2022 yılında çıkan Dying Light 2 de bulunuyor. Türkçe arayüz ve alt yazı dseteğine sahip yapım, en iyi zombi oyunları arasında yer alıyor.

TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilen Mount & Blade II: Bannerlord da PlayStation Plus'ın kütüphanesinden ayrılacak. Açık dünya aksiyon RPG türündeki oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de bulunuyor.

Remnant II'nin de PS Plus'tan kaldırılacağı ortaya çıktı. Gunfire Games tarafından geliştirilen oyun 2023 yılınnı temmuz ayında piyasaya sürüldü. Temmuzda PlayStation Plus Extra ve Premium kütüphanesinden kaldırılacak altı oyun şu şekilde:

15 Temmuz 2025'te PlayStation Plus'tan Kaldırılacak Oyunlar