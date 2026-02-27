OnePlus'ın 16 GB RAM'li Telefonu Yolda! Kamera Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus 15T'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıkan OnePlus 15T'nin bu kez kamera özellikleri sızdırıldı. Yeni amiral gemisi, yüksek çözünürlüğe sahip çift arka kamera ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca çok güçlü bir işlemciye de sahip olacak.

OnePlus 15T'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 15T'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony Lytia 700 ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip Samsung ISOCELL JN5 telefoto kamera yer alacak. Ana kamera OIS teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, fotoğraf veya video çekerken el titremesinden kaynaklanan bulanıklığı minimum düzeye indiriyor.

Serinin bir önceki modeli olan OnePlus 13T'de 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera tercih edilmişti. Dolayısıyla OnePlus 15T, önceki model ile aynı kamera çözünürlüklerine sahip olacak.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 50 MP Sony Lytia 700 (OIS destekli)

50 MP Sony Lytia 700 (OIS destekli) Telefoto Kamera: 50 MP Samsung ISOCELL JN5 (f/2.8 diyafram açıklığı)

50 MP Samsung ISOCELL JN5 (f/2.8 diyafram açıklığı) Ön Kamera: 16 MP

16 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB

256 GB / 512 GB / 1TB Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: Yaklaşık 7500 mAh

Yaklaşık 7500 mAh Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Akıllı telefonda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu güçlü işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus 13T'de Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

OnePlus 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 13T için 3 bin 399 yuan (21 bin 857 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Serinin yeni modeli OnePlus 15T'nin tahmini fiyatı ise 3 bin 600 yuan (23 bin 149 TL) civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle amiral gemisinin farklı fiyat etiketi ile satışa sunulabileceğinin altını çizelim.

OnePlus 15T Ne Zaman Çıkacak?

Yeni amiral gemisi OnePlus 15T'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Türkiye'de OnePlus marka birçok telefon şu anda satılıyor ancak OnePlus 13T satılmıyor. Dolayısıyla OnePlus 15T'nin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Konuya adir resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

OnePlus 15T'nin kamera tarafında çok büyük yenilik göremedim. Elbette bu kameralar günlük kullanımda yeterli bir fotoğraf ve video kalitesi sunacaktır ama çok büyük bir yenilik olmaması, benim açımdan biraz hayal kırıklığı yarattı. Öte yandan telefonun işlemcisi, RAM kapasitesi, ekran yenileme hızı, batarya ve hızlı şarj teknolojisi de beklentimi yükseltmeyi başardı.

Qualcomm'un en güçlü işlemcisi sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Ben arada sırada mobil oyun oynayan biriyim. Bu nedenle işlemcinin sunduğu performans benim için oldukça önemli. Bununla birlikte batarya kapasitesi de büyük önem taşıyor çünkü oyundan dolayı telefonun pili kısa sürede tükenmemesi gerekiyor.

Ortaya çıkan teknik özelliklere göre OnePlus 15T hem güçlü işlemci hem 7500 mAh batarya kapasitesi hem de 100W hızlı şarj teknolojisiyle birlikte beklentilerimi karşılayacak gibi görünüyor.