POCO'dan 8500 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Görüntüleri Ortaya Çıktı

POCO, X8 Pro Max'e dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Böylece POCO X8 Pro Max'in tasarımı açıklığa kavuştu. Ayrıca telefonun renk seçenekleri de belli oldu. Güçlü donanım ile birlikte gelmesi beklenen telefon çok şık bir görünüme sahip olacak.

POCO X8 Pro Max'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntülere göre POCO X8 Pro Max'in arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise iki adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca POCO logosu da yer alacak. Akıllı telefonun yan tarafında güç ve ses butonları konumlanacak.

En iyi POCO telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan X8 Pro Max, açık mavi, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. POCO'nun bütçe dostu akıllı telefonu POCO X7 Pro'da siyah, yeşil ve sarı olmak üzere üç farklı renk seçeneği tercih edilmişti.

POCO X8 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Ön Kamera: 20 MP

20 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

İddiaya göre akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön kamera ise 20 megapiksel çözünürlüğünde olacak. 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

POCO X8 Pro Max gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide sekiz adet çekirdek mevcut. Dimensity 9500s sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. POCO X7 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

POCO X8 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip olması beklenen POCO X8 Pro Max'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 529,90 euro (27.362 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümünün ise 579,90 euro (29.944 TL) fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa sunulacağı iddia edilmişti.

POCO X7 Pro şu anda 24 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda X8 Pro Max Türkiye'de 35 bin TL'den daha yüksek bir fiyata sahip olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Telefonun resmî fiyatı, lansmanın ardından belli olacak.

POCO X8 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO'nun bütçe dostu akıllı telefonu X7 Pro, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı. Siyah, beyaz ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunması beklenen POCO X8 Pro Max ise 2026 yılının ilk yarısında tanıtılabilir. Tanıtım tarihinin henüz açıklanmadığının altını çizelim.