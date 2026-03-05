OLED Ekranlı POCO X8 Pro Max Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

POCO, X8 Pro Max isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonun işlemcisi belli oldu. Yeni modelde MediaTek tarafından çok güçlü bir Dimenisty işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızına sahip OLED ekranıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

POCO X8 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

POCO X8 Pro Max'te Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.30 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.40 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek.

POCO X8 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit RAM: 12 GB

12 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K

IP68, IP69 ve IP69K Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 Parmak İzi Sensörü: 3D ultrasonik parmak izi sensörü

3D ultrasonik parmak izi sensörü Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 8.500 mAh

POCO X8 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler?

İddiaya göre POCO X8 Pro Max'in ekranı 6,83 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 2000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan POCO X7 Pro'da 6,67 inç ekran büyüklüğü, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, AMOLED ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

POCO X8 Pro Max'in Kamerası Nasıl Olacak?

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerde, ön kamera ise 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilecek.

POCO X8 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO X8 Pro Max'in 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı söyleniyor. Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip telefonun siyah, beyaz ve nane yeşili renk seçenekleriyle birlikte geleceği iddia edilmişti. Bu arada Türkiye'de şu anda POCO X7 serisi satılıyor. Dolayısıyla X8 Pro Max'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

POCO X8 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO X7 Pro 24 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. X8 Pro Max'in X7 Pro'ya kıyasla daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon Türkiye'de 35 bin TL'den daha yüksek bir fiyat etiektiyle satışa sunulabilir. Konuya ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

POCO X8 Pro Max'in herkesin sahip olmak isteyeceği bir telefon olacağını düşünüyorum. Aşırı güçlü işlemcisi olan bu model, "Acaba X oyununu kaldırır mı?" gibi soruların üzerine uzun bir süre düşünmemize gerek bırakmayacak. OLED ekran sayesinde daha canlı bir görüntü elde ederken yüksek RAM kapasitesi ve 120Hz yenileme hızı sayesinde de uzun ve yorucu bir günün ardından akıcı oyun deneyiminin keyfini çıkarabileceğiniz. Tüm bunlar bir kenara, tasarımını da oldukça beğendiğimi belirtmeliyim.