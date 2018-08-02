Popüler Sosyal Haber Sitesi Reddit Hacklendi!

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan sosyal haber sitesi Reddit hacklendi! Şirketin baş teknoloji sorumlusu Christopher Slowe, platformun 14-18 Haziran tarihleri arasında bir grup bilgisayar korsanı tarafından hedef alındığını açıkladı.

ABD'deki en büyük beşinci web sitesi olan Reddit, son dönemin en büyük veri ihlallerinden birisiyle karşı karşıya. Şirketten yapılan açıklamaya göre, siber suçlular Reddit'in SMS tabanlı kimlik doğrulama sistemini ele geçirerek, hesap kimlik bilgileri ve e-posta adresleri de dahil olmak üzere, 2005'ten 2007'ye kadar olan tüm şirket verilerini ele geçirdi.

Reddit baş teknoloji sorumlusu Christopher Slowe

Reddit, bu zaman dilimindeki tüm genel mesajların yanı sıra bazı özel görüşmelerin de ele geçirildiğini açıkladı. Hack saldırısından etkilenen üyelerine mail gönderecek olan şirket, kullanıcılardan hesap şifrelerini sıfırlamalarını isteyecek. Ayrıca hacker grubunun 3 Haziran ila 17 Haziran tarihleri ​​arasında gönderilen e-posta özetlerini içeren günlüklere de eriştiği öğrenildi. Yani bu tarihler arasında [email protected] adresinden bir e-posta aldıysanız muhtemelen bu olaydan etkilenenler arasındasınız.

Reddit baş teknoloji sorumlusu Christopher Slowe, çalışanların siteye girmek için iki aşamalı güvenlik kodu kullanmalarına rağmen saldırının yönlendirilen SMS’ler üzerinden yapıldığını açıkladı. Güvenlik açığının bu şekilde ortaya çıktığını söyleyen Slowe, “SMS tabanlı kimlik doğrulamanın, umduğumuz kadar güvenli olmadığını öğrendik” itirafında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Slowe, kolluk kuvvetleri ile bilgi paylaşımında bulunduklarını söyledi. Slowe, incelemelerin ardından konuyla ilgili daha detaylı bir açıklama yapacaklarını bildirdi.