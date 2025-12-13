Şaşırtan Karar! Yeni Prime Video Özelliği Apar Topar Kaldırıldı

Amazon Prime Video, kısa bir süre önce seyircilerin çok ihtiyaç duyduğu yapay zeka (AI) destekli özet özelliğine kavuştu. Bu özellik, uzun bir aradan sonra dahi bir diziye kalınan yerden devam etme imkânı sunmasından dolayı hızlı bir şekilde benimsendi. Ne var ki bu özellik erişime açılmasından kısa bir süre sonra kullanımdan kaldırıldı.

Prime Video'nun Yeni Özetlerine Artık Erişilemiyor

Amazon, Prime Video'ya kasım ayında getirdiği özetleri dijital yayın platformundan kaldırdı. Yeni özellik test amaçlı Fallout, The Rig Bosch, Upload ve Tom Clancy's Jack Ryan dahil olmak üzere bazı dizilerin sayfasına eklenmişti. İzleyiciler, bu dizilere bir süre ara verip geri döndükten sonra hızlı özetlerle izlediği yere kadar neler yaşandığını öğrenebiliyordu.

ABD merkezli şirket, bu kaldırmanın arkasında hangi nedenin olduğu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle özelliğin yeniden eklenip eklenmeyeceği de bilinmiyor. Yine de özelliğin neden kaldırıldığına dair tahminde bulunulabilir. Yapay zeka destekli bu özetler, kullanıcılar açısından son derece faydalı olmasına rağmen önemli bir sorunla birlikte geldi.

Bu özelliğin temelindeki sorun, bazı dizilerin olay örgüsü hakkında doğru olmayan bilgiler sağlaması oldu. Özellikle Fallout dizisi için oluşturulan özetlere bakıldığında dizinin evreni ve olay örgüsü hakkında sunulan bilgilerde büyük bir hata yapıldığı görüldü. Bu hataların ortaya çıkmasının ardından Amazon muhtemelen sorunun izleyicileri yanlış yönlendirmesini engellemek adına özelliği kaldırmayı tercih etti.

Aslına bakılacak olursa Amazon, yapay zeka destekli bir özelliği ilk kez geri kaldırmıyor. Şirket daha önce de Prime Video'da yer alan bazı animeler için sunduğu yapay zeka ile oluşturulmuş dublajları kaldırmıştı. Kullanıcılar, bu seslerin çok tekdüze ve duygusuz olduğunu ileri sürmüştü.