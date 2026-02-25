Prototype 3 Yolda Olabilir! Geliştirici Sonunda Sessizliğini Bozdu

Prototype serisini hatırlıyor musunuz? Bir dönem dünyanın en popüler oyun serilerinin başında geliyordu ki Türk oyuncular arasında hâlâ tartışılmaz yere sahip olmaya devam ediyor. Normalde serinin üçüncü oyununun da geliştirilmesi planlanıyordu ancak geliştirici ekip bundan yaklaşık on yıl gibi uzun bir süre önce kapatılmasıyla proje rafa kaldırıldı.

Her ne kadar o günden bu yana serinin bir sonraki oyununun "iptal" edildiğine kesin bir gözle bakılsa da yeni ortaya çıkan bilgiler aradan geçen onca zamana rağmen üçüncü sorunun yolda olabileceğini gösteriyor. Öyle ki geliştirici Radical Entertainment, New Radical Games ismiyle geri dönüş yaptı.

Prototype 3 Duyurusu Gelir mi?

Radical Entertainment'ın oyun pazarına New Radical Games ismiyle tekrardan dönmesi, çok beklenen ancak hiçbir zaman piyasaya sürülmeyen Prototype 3'ün üzerinde çalışmalara başlanabileceği yönünde söylentilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Şu anki oluşumda Radical Entertainment'ın öne çıkan birçok isim yer alıyor.

Radical'ın kurucu ortaklarından biri olan Ian Wilkinson, New Radical Games'te CEO olarak görev üstlendi. COO koltuğunda da daha önce Radical bünyesinde çalışan, sonrasında Capcom Vancouver'de yönetici olarak çalışan Tim Bennison bilinen isimler arasında yer alıyor. Kısacası ekip bir hayli etkileyici bir deneyim birikimine sahip kişilerden oluşuyor.

Yeni oyun stüdyosu şu an tam oyun geliştirme, ortak geliştirici olarak yer alma, remaster projeleri üzerine yoğunlaşma, metaverse projelerine imza atma ve daha pek çok işe hazır olduğunu belirtti. Ne var ki şu an aktif olarak büyük bir oyun üzerinde çalışıp çalışmadıkları ile ilgili net bir açıklamada bulunmadı. Yine de şirketin yoğunlaştığı alanlar, oyuncuları Prototype 3'ün gelme ihtimalinin üzerine tartışmaya başlaması için yeterli oldu.

Prototype Nasıl Bir Oyun Serisi?

Prototype serisi, ilk olarak 2009 yılında PlayStation 3, Xbox 360 ve PC için piyasaya sürülen iyi ki oyunla birlikte başladı. Bu ilk oyunda hafızasını kaybetmiş bir şekilde gözlerini açan Alex Mercer'ı kontrol ediyoruz. Oyunda hızla yayılan bir virüs salgını var ancak biz diğer insanlar gibi enfekte olarak yaratığa dönüşmüyoruz. Bunun yerine virüs bize şekil değiştirme, çok yükseklere zıplama, duvarlarda koşma ve benzeri yetenekler kazandırıyor.

İkinci oyunda karakterimiz değişiyor. Bu sefer ana karakterimiz Aleks değil, James Helller. Ailesine kaybetmiş bir asker olan Heller, ilk oyundan yönettiğimiz karakteri bu durumdan sorumlu tutuyor. Birinci oyuna göre daha etkileyici grafikler ve daha iyi atmosfer sunuyor.