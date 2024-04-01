Persona 5 Tactica ile Phantom Thieves'e katılın! Taktiksel savaşın ön planda olduğu Persona 5 Tactica ile Persona ile savaşa hazırlanın.

Kemal Tavus - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ATLUS tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Persona 5 Tactica 2023 yılında piyasaya sürüldü. Aksiyon, strateji ve JRPG türlerini birleştiren bu oyun Persona serisini sevenleri mest edecektir.

Persona serisinin bir parçası olan bu yapım, Nintendo Switch, Windows (Steam üzerinden), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için yayımlanmıştır.

Persona 5 Tactica, Özgürlük Savaşçıları olarak bilinen Rebel Corps ile bir ittifak kurup, Legionnaires adlı düşmanlara karşı bir devrim başlatıp gizemli kökenlerinin gerçeğini keşfetmelerini konu alır.

Bu oyun Persona 5'in olaylarıyla eş zamanlı olarak geçer. Oyunun hikayesi ise şu şekilde. Persona 5 (2016) olayları sırasında Kalplerin Hırsızları, Yaldabaoth'u yenip Metaverse güçlerini kaybettikten sonra mezuniyetlerine hazırlık yaparken Shujin Akademisi'nde bir araya gelirler. TV'de tanınmış siyasetçi ve Ulusal Diyet üyesi Toshiro Kasukabe'nin kaybolduğunu duyuran bir haber yayımlandı ve yerini bulmaya dair ipuçları çözülememişti.

Persona 5 Tactica İndir

Hemen Persona 5 Tactica indirin ve bu benzersiz dünyaya bir kez daha adım adın.

Persona 5 Tactica Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i3-2100 ya da AMD Phenom II X4 965

: Intel Core i3-2100 ya da AMD Phenom II X4 965 Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 730, 2 GB ya da AMD Radeon HD 7570, 1GB ya da Intel HD Graphics 630

: NVIDIA GeForce GT 730, 2 GB ya da AMD Radeon HD 7570, 1GB ya da Intel HD Graphics 630 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

: 20 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Düşük ayarlarda 720p @ 30 FPS