PlayStation Plus'a 4.198 TL'lik Üç Oyun Geliyor! Tarih Verildi

Sony, PlayStation Plus kullanıcılarının 2026 yılına hızlı bir başlangıç yapmasına yardımcı olacak yeni oyunları duyurdu. PS Plus abonelerinin Ocak 2026'da ücretsiz bir şekilde oynayabileceği oyunlar arasında Need for Speed Unbound başta olmak üzere son derece etkileyici oyunlar yer alıyor.

PS Plus'a Gelecek Oyunlar (6 Ocak 2026)

Need for Speed Unbound

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Core Keeper

Sony tarafından yapılan yeni duyuruya göre PlayStation Plus kütüphanesine 6 Ocak 2026 tarihinde üç adet oyun eklenecek. Bu oyunlardan ilki, Need for Speed Unbound olacak. Söz konusu oyun şu anda PlayStation kullanıcıları tarafından PS Store'da 1.400 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Belirtilen tarihten sonra ise PS Plus kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek.

Abonelerin erişimine 6 Ocak'ta açılacak oyunlar arasında Core Keeper da yer alıyor. Sırlarla dolu bir mağarada uyandığımız oyun, sekiz oyuncua kadar destekliyor. Kalıntıları ve kaynakları toplayıp aletler geliştiriyor, üssümüzü kuruyor ve bolca keşif yapıyoruz. Oyunda ne kadar iyi bir strateji izlersek karakterimizi de o kadar iyi geliştirebiliyoruz.

PS Plus kullanıcılarının sadece birkaç gün sonra hiçbir ücret ödemeden deneyimlemeye başlayabileceği diğer bir oyunun Disney Epic Mickey: Rebrushed olacağı belirtildi. Bilmeyenler için bu oyunda Disney'in efsane karakterlerinden biri olan Mickey Mouse karakterini yönetiyoruz. En iyi platform oyunları arasında yer alan bu yapımda elimizde bir sihirli fırça bulunuyor.

Her fırça darbesinin çok önemli olduğu bu oyunda çevremizi değiştirmek ve gizli sırları ortaya çıkarmak için boya kullanıyoruz. Bu arada oyunda Mickey Mouse'un yanı sıra daha pek çok önemli Disney karakterinin olduğunu da belirtmek gerekiyor. Zorlukların aşılması gereken oyunları seviyorsanız denemeye değer olduğu söylenebilir.