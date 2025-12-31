1.588 TL'lik 3 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Acele Edin

Amazon, Luna (eski adıyla Prime Gaming) hizmetiyle her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunuyor. Oyuncular böylece abonelik dışında ekstra bir ücret ödemeden pek çok oyuna sahip olabiliyor. Şirket bu kez RPG'den aksiyon roguelike'a kadar çeşitli türlerde üç oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Amazon Ücretsiz Oyunlar Dağıtıyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Deus Ex: Mankind Divided, Dreamscaper ve Living Legends: The Crystal Tear Collector's Edition yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Amazon Luna web sitesinden ulaşabilirsiniz. Amazon Prime aboneliğine sahipseniz Amazon Luna'nın sitesinden oyunların sayfasını görüntüleyin ve "Oyunu alın" butonuna basıp işlemi onaylayın.

Kampanya, Deus Ex: Mankind Divided ve Dreamscaper için 2 Şubat 2026, Dreamscaper ve Living Legends: The Crystal Tear Collector's Edition için 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihlere kadar bu oyunların kodlarını alıp kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye ekleme işleminin ardından oyunları istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Living Legends: The Crystal Tear Collector's Edition, bulmaca ve gizli nesne bulma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Büyülü bir krallıkta geçen oyunda gizemleri çözerek laneti ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Farklı sahnelerde gizlenmiş nesneleri bulup ipuçlarını birleştirerek ilerlememiz gerekiyor.

Aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Deus Ex: Mankind Divided'de Adam Jensen isimli bir ajanı kontrol ediyoruz. İster gizli şekilde ilerleyebiliyor ister doğrudan düşmanlarla çatışabiliyoruz. 2029 yılında geçen bu yapımda farklı güçlendirmeler açarak kendi oyun tarzımızı kişiselleştirebilmemiz mümkün.

Afterburner Studios tarafından geliştirilen Dreamscaper, aksiyon RPG ve roguelike oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyun, rüyalarında bilinçaltındaki korkularıyla yüzleşen Cassidy'nin hikâyesini konu alıyor. Bilinçaltındayken kılıç ve yay gibi silahlar kullanarak düşmanlarla savaşıyoruz. Akıcı bir savaş sistemi mevcut.