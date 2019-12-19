PUBG Mobile Snow Paradise Modu Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

PUBG Mobile Snow Paradise Modu hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik!

Snow Paradise Modu Yenilikleri

Geçtiğimiz süreçlerde PUBG Mobile için 0.16.0 güncellemesini yayınlanan Tencent, oyuna pek çok önemli yenilik getirmişti. Oyuna eklenen yeni modlardan birisi olan Snow Paradise hakkında bilmeniz gereken her şey bu yazıda.

Klasik harita için uyarlanan Snow Paradise modu oyuncuların kendi istekleri ile değil, seçilerek girebilecekleri bir mod olacak. Tıpkı gündüz ve gece modunda olduğu gibi bu modda da rastgele bir seçim yapılacak. Genel olarak isimden de anlayabileceğiniz gibi belirli yerlerde kar yığınları ile karşılaşacaksınız.

Karın dağ tepesi gibi yüksek yerlerde olduğunu söyleyelim. Bununla birlikte bu karın tadını çıkarmak için bazı ekstralar daha var. Oyuncular karla kaplı dağlarda aşağı veya yukarı gidebilmek için snowboard yapabilme imkanına sahip olacak. Yalnızca karlı bölgelerde kullanılabilecek olan snowboard, bu haritaya seçilen tüm oyuncular için donatılmış bir şekilde sunulacak.

Aşağı inerken oldukça keyif alarak kullanacağınız snowboard yukarı çıkarken bu deneyimi sunmaktan yoksun kalıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi yukarı çıkarken koşmayı tercih ederseniz, snowboardın aksine daha hızlı bir şekilde yukarı çıkma imkanına sahip olacaksınız.

Tabii yukarı çıkarken kullanabileceğiniz bazı diğer detaylar da bulunuyor. Kar kaplı dağ tepelerine entegre edilen teleferik sistemi ile birlikte dört kişi (yani bir takım) ulaşım sağlayabileceksiniz. Oyuncular bu iki ulaşım yöntemi arasında tercih yapabilecek.

Ulaşımı bir kenara bırakırsak bu mod için özel olarak tasarlanan bazı silahlar ve araçlar bulunuyor. Bunlar hakkında direkt olarak spesifik bir açıklama bulunmuyor.