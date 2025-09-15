Çok Sevilen Komik Bulmaca Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu

Oyuncuların büyük bir kısmının severek oynadığı komik bulmaca oyunu Puzzle Chambers, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Şimdiye kadar görülen birçok bulmaca oyunundan daha farklı bir tarza sahip olan oyun, 4 gün sonra tekrar ücretli olacak. Şimdi kütüphanenize eklerseniz oyuna sonsuza kadar sahip olursunuz.

Puzzle Chambers Şu Anda Steam'de Ücretsiz

Oyuncuların eğlenceli zaman geçirmesine yardımcı olan Puzzle Chambers, Steam'de 19 Eylül'e kadar ücretsiz oldu. Geliştirici Entertainment Forge'un Steam'deki ilk oyunu, klasik bulmaca türünün dışına çıkarak oyunculara farklı bir tarzda bulmaca çözme imkânı sunuyor.

Piksel grafikli oyunlar arasında yer alan Puzzle Chambers'ı yukarıdan aşağıya bakış açısı ile oynuyoruz. Piksel grafikleri sayesinde daha nostaljik bir hissiyat elde ettiğimiz oyunda gizemli bir yerde uyanıyoruz. Kısa sürede herkesin doğaüstü güçlere sahip olduğunu öğreniyoruz. Diğer öğreneceğimiz şeyler ise acele etmemiz gerektiğini gösteriyor:

Burası güvenli bir yer değil.

Ev sahipleri ya uzaylı ya başka bir boyuttan gelen canavarlar ya da gerçekten psikolojik sorunları var.

Oyunda 70'e yakın bulmaca mevcut. Amacımız ise bulmacaları çözerek bu yerin gizemini açığa çıkarmak. 6 karakterin yer aldığı Puzzle Chambers'ta başından sonuna kadar komik diyaloglar yer alıyor. Karakterler arasındaki etkileşim ise oyunu daha eğlenceli yapıyor. Öyle ki çoğu oyuncu, diyalogları oyunu oynama sebebi olarak görüyor.

Oyun için yapılan incelemelerin yaklaşık yüzde 75'ü olumlu durumda. Bu da oyunun çoğunluk tarafından oldukça beğenildiğini gösteriyor. Oyunun incelemelerine bakılacak olduğunda ise oynayanların Puzzle Chambers'ı çok tavsiye ettiğini görüyoruz. Eğer siz de bu oyunu beğenirseniz en iyi bulmaca oyunları listesine de göz atabilirsiniz.

Eğlenceli Strateji Oyunu, %67 İndirime Girdi

Geliştiricinin Steam'deki en son oyunu Gladiator Guild Manager, yüzde 67 indirime girdi. Bu indirimle birlikte oyunun fiyatı, 7.99 dolardan (330 TL) 2.63 dolara (108 TL) düştü. Puzzle Chambers ile oynanış bakımından biraz benzerlik taşıyan oyun, strateji odaklı olmasıyla öne çıkıyor.

Oyunda kendi loncamızı kurup alım yapıyor, birimler seçiyor ve farklı rakiplere karşı etkili taktikler geliştiriyoruz. Her gladyatörün güçlü ve zayıf yönleri, hareketleri ve yetenekleri bulunuyor. Seviyenizi yükseltip en iyi eşyaları elde ederek zayıf yönlerinizi kapatabiliyorsunuz.