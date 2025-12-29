PlayStation 6 ve Yeni Xbox Konsolu Bekleyenlere Kötü Haber: Ertelenebilir!

Oyun dünyasında tüm gözler PlayStation 6 ve yeni nesil Xbox konsollarına çevrilmişken sektörden gelen son haberler oyunseverlerin hevesini kursağında bırakabilir. İddialara göre son dönemde teknoloji dünyasında yaşanan küresel RAM krizi beklenen konsol takvimlerini altüst edebilir. İşte detaylar!

Yeni Konsolların Çıkış Tarihi RAM Krizi Nedeniyle Riske Girdi

Bildiğiniz üzere yapay zeka sistemlerinin ihtiyaç duyduğu devasa bellek gücü RAM modüllerindeki fiyat artışının son birkaç ayda yüzde yüzü aşmasına neden oldu. Mevcut tablo maliyet hesaplarını ince eleyip sık dokuyan konsol üreticilerini ciddi bir darboğaza sürüklüyor.

Kulislerde konuşulanlara göre yaşanan RAM krizi Microsoft ve Sony gibi konsol devlerini zorlu bir stratejik kararın eşiğine getirmiş durumda. Normal şartlarda 2027 veya 2028 yıllarında piyasaya sürülmesi beklenen PlayStation 6 gibi yeni nesil konsolların takvimi tehlikeye girebilir.

Üreticiler şu an iki kritik senaryo üzerinde duruyor. İddialara göre şirketler ya RAM altyapısının güçlenmesini ve fiyatların makul seviyelere inmesini bekleyerek çıkış tarihlerini erteleyecekler ya da artan üretim maliyetlerini doğrudan fiyata yansıtarak konsolları oldukça yüksek etiketlerle satışa sunmak zorunda kalacaklar.

Mevcut Konsollara da Zam Gelebilir

Kötü haberler ne yazık ki sadece gelecek nesille sınırlı değil. Gelen son haberler artan donanım maliyetlerinin mevcut nesil konsolları da vurabileceğini işaret ediyor. Bu bağlamda 2026 yılı içerisinde PlayStation 5 Pro ve Xbox Series S gibi halihazırda piyasada olan konsolların fiyatlarında yeni artışlar görebiliriz.

Görünen o ki oyun dünyasını önümüzdeki birkaç yıl boyunca ekonomik anlamda zorlu bir süreç bekliyor. Sizce yeni konsollar yüksek fiyata rağmen erkenden mi çıkmalı, yoksa daha ulaşılabilir bir fiyat için ertelenmeli mi? Yorumlarda buluşalım.