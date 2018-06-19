Ravn Adındaki İnsansız Uçak Her 3 Saatte Bir Uzaya Kargo Taşıyacak

ABD, Alabama merkezli havacılık şirketi Aevum, Ravn adını verdiği insansız uçağı ile her 180 dakikada bir uzaya yük taşımayı hedefliyor.

Aevum’un tasarladığı Ravn adındaki uçak, gıda malzemesi ve bilimsel teçhizat gibi yükleri taşımak üzere kullanılan mevcut araçların aksine, ticari bir uçak gibi çalışacak.

Space.com internet sitesine konuşan Aevum CEO'su Jay Skylus, uçağın her 180 dakika bir uzaya yük taşıyacak şekilde tasarlandığını belirtti. Ravn sisteminin uzay taşımacılığında kullanılan araçlara kıyasla çok daha hızlı ve etkili olduğu ifade eden Skylus, uçağın inmek için standart bir pisti dahi kullanabileceğini söyledi.

Eskiden NASA ve Boeing'de çalışan bir havacılık mühendisi olan Skylus, "Uçağın dönüş süresi inişten kalkışa kadar 30 ila 80 dakika arasında değişebilir" diyerek, Ravn'ın ticari bir uçak gibi çalışacağını dile getirdi.

Şu anda uçağın bir prototipini inşa ettiklerini belirten Skylus, prototipin bu yılın sonlarında tamamlanacağını söyledi. İlk etapta küçük uyduları uzaya götürmek istediklerini ifade eden Skylus, Aevum olarak uzayın UPS'i ya da FedEx'i olmak istediklerini ifade etti.

Ravn yalnızca kalkış ve iniş aşamalarında insan kontrolüne ihtiyaç duyuyor. Uçak, gücünü gövdesinde bulunan iki roketten alıyor. Roketlerden biri ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanmış özel bir yakıt kullanırken, diğeri ise sıvı oksijen kullanıyor.

Aevum önümüzdeki sene uçuş testlerine başlamayı hedefliyor. Zaman çizelgesini mümkün olduğunda kısa tutan şirket, testlerin başarılı olması halinde 2019 yılının sonunda ilk teslimatlarına başlayacak.