RDR2'nin Yeni Versiyonu Sürpriz Bir Platforma Daha Geliyor

Oyun dünyasının efsanevi yapımı Red Dead Redemption 2, uzun bir süredir geliştirildiği söylenen yeni versiyonuyla gündemde. Bu özel versiyonun PlayStation 5 ve Xbox Series X|S gibi yeni konsollar için geliştirildiği biliniyordu. Ancak şimdi oyunun yeni bir platforma da geleceği söyleniyor.

İddialara göre Rockstar Games, RDR2'nin yeni versiyonunu Nintendo Switch 2 kullanıcılarıyla da buluşturacak. Öte yandan mevcut yapımın ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında farklı iddialar mevcut. Detaylar haberde.

RDR2'nin Yeni Versiyonu Nintendo Switch 2'ye Geliyor

Şirkete yakınlığı ile bilinen bazı güvenilir kaynaklar, X (Twitter) üzerinden yaptıkları paylaşımlarda RDR2'nin yeni nesil konsollar için güncelleneceğini doğruladı. Bununla birlikte oyunun PS5 ve Xbox konsollarının yanı sıra Switch 2 platformuna da geleceğine artık neredeyse kesin gözle bakılıyor.

Öte yandan kaynaklar oyunun çıkış tarihi hakkında hala sessizliklerini koruyor. Zira Rockstar Games'in hem Grand Theft Auto IV'ün yeni versiyonu hemde merakla beklenen GTA 6 üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Şirketin bu yoğun takvimde RDR2'yi ne kadar önceliklendirdiği hala merak konusu. Öte yandan analistler yeni versiyonun bahsi geçen konsollara GTA 6'dan önce gelebileceğini ifade ediyor.

Tüm zamanların en çok satan 10 oyunundan biri olan Red Dead Redemption 2, dünya genelinde milyonlarca oyuncunun beğenisini kazanmıştı. Bakalım şirket, tüm dünyanın merakla beklediği GTA 6 lansmanından önce oyunseverlere sürpriz bir RDR2 güncellemesi sunacak mı?

Yes, they exist. I have no update on timing for release. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) October 5, 2025

