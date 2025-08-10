Realme Popüler Telefonlarının Güncelleme Desteğini Uzattı!

Günümüzde bir akıllı telefonun teknik özellikleri kadar, ne kadar süreyle yazılım ve güvenlik güncellemesi desteği alacağı da tüketiciler için büyük önem taşıyor. Özellikle Samsung ve Apple gibi markalar bu alanda lider konumda olsa da, son dönemde Çinli firmaların da güncelleme desteği konusunda önemli adımlar attığına tanık oluyoruz.

Son olarak Realme, telefonlarının destek süresini uzaktmak adına yeni bir karar aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre şirket, Realme 14 ve Realme 15 serisine ait bazı modellere üç büyük Android güncellemesi ve dört yıl güvenlik yaması desteği daha sunacak. İşte detaylar!

Realme 14 ve Realme 15 Serisinin Güncelleme Desteği Uzatıldı

Teknoloji devi konu hakkında yaptığı açıklamada, Realme 15 serisinden Realme 15 ve Realme 15 Pro ile Realme 14 serisinden Realme 14T, Realme 14 Pro ve Realme 14 Pro Plus modellerinin güncelleme sürelerini uzattığını duyurdu. Buna göre söz konusu cihazlar, artık üç büyük Android güncellemesi ve dört yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak.

Realme, daha önce söz konusu modeller için iki Android işletim sistemi güncellemesi ve üç yıl güvenlik güncellemesi desteği sunacağını belirtmişti. Ancak yeni değişiklikle birlikte bu modeller tıpkı Realme GT serisindeki gibi tahmini olarak üç yıl yazılım güncellemesi ve dört yıl güvenlik güncellemesi desteğine sahip olacak. Bu da cihazların Android 18'e kadar güncelleneceğini ve 2028'e kadar güvenlik yamaları alacağı anlamına geliyor.

Öte yandan, bu değişiklik sadece Realme 14 ve Realme 15 serisi için geçerli değil. Realme Ürün Pazarlama Müdürü Francis Wong konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bundan böyle piyasaya sürülecek tüm "Number Pro", "Number T" ve "Number" modellerinde de uzatılmış güncelleme süreleri sunacağını belirtiyor.

Her ne kadar Çinli üreticinin bu son adımı olumlu olsa da, hala güncelleme alanında bazı firmaların gerisinde olduğu söylenebilir. Öyle ki, Samsung çoğu giriş ve orta segment modelinde artık beş ila altı yıl boyunca güncelleme desteği sunuyor. Realme'nin sadece amiral gemisi telefonlarında üç yıla kadar güncelleme desteği sunduğu düşünüldüğünde, şirketin önünde daha kat edilecek çok yolun olduğu söylenebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme'nin Number serisi cihazlar için sunduğu destek süresi yeterli mi? Yorumlarda buluşalım.